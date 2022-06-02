«Вытер об куртку сына руки в жиже от сигарет»: в Москве на баскетбольной площадке курильщики сломали школьнику нос

Когда 14-летний сын-подросток попадает в больницу, редкая мама спустит это на тормозах

Эрнест вышел поиграть с ребятами в баскетбол, а вместо этого попал в больницу с травмой головы. И нет, он не «словил» мяч. 14-летнего мальчика избили. Более того, его мама предполагает, что он не первая, а возможно, и не последняя жертва хулиганов. Что творится в поселке Коммунарка на окраине Москвы, разбиралась корреспондент kp.ru.

ПРЕЗЛЫМ ЗАПЛАТИЛ ЗА ПРЕДОБРЕЙШЕЕ

В истории этой много неизвестного. Например, причина конфликта. Пострадавший утверждает, что ничего плохого не делал. Более того, подошел к ребятам что называется с открытым сердцем.

- Ребята курили электронные сигареты на спортивной площадке, заправляли их специальной жидкостью, как раз когда мой сын к ним подошел, - рассказала корреспонденту kp.ru мама Эрнеста Дарья. – Он протянул им руку, а в ответ вместо рукопожатия об его куртку один из мальчиков вытер руки, которые были в этой жиже от сигарет.

Дальше, как рассказал подросток маме, он воскликнул что-то вроде: «Зачем? Я же к тебе по-хорошему подошел!», началась перепалка, подтянулись зеваки и сочувствующие. В какой-то момент Эрнест получил удар по лицу. За ним последовало продолжение, он закрывал лицо руками, но его продолжали бить. Двое били, остальные снимали это на телефон.

- А где были в это время друзья, с которыми он собирался в баскетбол играть? – удивляюсь я.

Дарья тяжело вздыхает: они побоялись заступиться, звали на помощь кого-то постарше, купили воды и бинты, вызвали «Скорую помощь».

Подростки избили 14-летнего школьника на спортивной площадке в Коммунарке

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

Конечно, когда 14-летний сын-подросток попадает в больницу, редкая мама спустит это на тормозах. Дарья разместил в соцсетях пост с просьбой откликнуться очевидцев драки, тех, кто знает что-либо об избивших ее сына.

Отклики не заставили себя ждать.

«Одного из них уже исключали из школы, потому что он с друзьями толпой избил ребенка».

«Я безумно боюсь его, он постоянно задирает девочек у нас в школе, обзывается, показывает неприличные жесты, хватает за руки, у меня из-за этого как-то был огромный синяк на руке».

«Он держит в страхе весь район. Отбирает вещи и деньги. Но его все боятся».

Это все – реальные сообщения, которые женщина получала на телефон. До случая с Эрнестом многие молчали, потому что боялись. И не удивительно.

«Мы готовы были оплатить все расходы – лечение, операции, проживание, таблетки и так далее. Вы отказались. Вам виднее. Вы, наверное, олигархи, - такое сообщение получила Дарья от родни мальчика, который предположительно ударил ее сына по носу. - А теперь я напишу на вас заявления – за заведомо ложный донос, за распространение личной информации о детях. Взрослая женщина, а занимаетесь ерундой».

Вполне понятно, что дальше беседа между сторонами не задалась. За взаимными обвинениями последовали угрозы, новые заявление в полицию, но пока конфликт взрослых «не дорос» до уголовного дела.

Медицинская выписка

Медицинская выписка

Медицинская выписка

ОБЫЧНАЯ ДРАКА?

Тем временем избиением Эрнеста заинтересовался Следственный комитет. 28 апреля уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство». На днях стороны смогут увидеть результаты экспертизы, которая оценивала тяжесть вреда здоровью пострадавшего. До этого в медицинских документах значились серьезные диагнозы: перелом носа, сотрясение головного мозга и прочее.

Однако в уголовном деле пока значится только один фигурант и некие неустановленные лица. Даже их точное число не указано.

Тем временем сторона защиты выстраивает свою версию: мол, это Эрнест оскорбил 13-летнего подозреваемого, вот они и начали ссориться. На помощь подоспели друзья. Кто-то случайно толкнул Эрнеста, а тот упал и сломал себе нос. Никакой драки, никакой уголовщины. Просто совпадение. Впрочем, и эта версия может измениться.

Следствие продолжает собирать данные, опрашивать свидетелей и разбираться в обстоятельствах этой истории.

Тем временем Эрнест после операции на носу вернулся домой. Однако это еще не все: по словам мамы, ему еще предстоит ринопластика. А значит, восстанавливаться после всего произошедшего придется еще долго.

Кто ответит за это? Пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.