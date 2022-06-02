"Издевательства" над украинцами в Европе вспыхнули с новой силой – от них начали требовать найти себе работу

Украинские беженцы в самых разных европейских странах начинают хлебать своре "счастье" полной ложкой. Фото: Shutterstock

Новые злоключения Буратино в театре Карабаса-Барабаса, простите, очередные перемоги подоспели к украинским беженцам в странах Европы. И снова из серии "дружба дружбой, а путать свою шерсть с государственной не надо".

Украинские беженцы в самых разных европейских странах начинают хлебать своре "счастье" полной ложкой. Власти Праги объявили, что с 15-го июня прекращают прием украинских беженцев. У города нет больше никаких резервов для предоставления им жилья, медицинской помощи и остальных видов социальной поддержки. Даже на нынешнее количество имеющихся финансов не хватает.

Власти Швейцарии тоже начали зрадничать. Озаботились тем, что многие украинские беженцы слишком часто и слишком надолго возвращаются на свою Родину. И швейцарцам непонятно, зачем они это делают. Причем, не факт, что украинцы действительно выезжают на свои оставленные места жительства, а не регистрируются, например, в Словакии или Германии, чтобы получать там еще одно пособие. Поскольку ласковый украинский теляти может не то что у двух, а у бесчисленного количества маток сосать. В общем, мутная какая-то тема, полагают в Швейцарии, а потому Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции сообщило, что тех беженцев из Украины, которые не в силах надолго оторваться от родной земли, будут лишать особого льготного статуса.

В Польше над украинцами, по их мнению, просто издеваются по беспределу. Казалось бы, братский народ, как говорят президенты обеих стран, Дуда с Зеленским так обнимались-целовались, что все слюнявчики выжимать пришлось. А поди ж ты, с 1-го июля, практически всем беженцам, за исключением беременных, многодетных и инвалидов, отменят выплату пособий. Харчуйтесь, как говорится, как и где хотите. Замглавы польского МВД уже официально заявил, что большая часть украинских беженцев лишится своих ежедневных пособий, что, по мнению самих поляков, вполне справедливо, потому что в Польше полно украинских заробитчан, которые своим горбом обеспечивают собственное благополучие. И даже своим семьям в Незалежную высылают на проживание.

Власти хотят стимулировать украинцев, чтобы те начали искать себе работу, начали зарабатывать и обеспечивать себя самостоятельно. Польские предприятия, как заявили в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal, уже стали предлагать украинским беженкам "мужскую работу".

Пора, одним словом, или начинать работать на новой Родине, или возвращаться на прежнюю. Всю жизнь кормить не обещали, цинично подкалывают украинцев поляки, а четырех месяцев должно быть вполне достаточно, чтобы сориентироваться на новом месте. Статус "страдальцев" у "тунеядцев" больше не прокатит.

Но, если почитать украинские соцсети, то даже поляки не стояли по подлости рядом с болгарами. Болгарские власти имели наглость прекратить проживание украинских беженцев в курортных отелях на морском побережье. Сначала они предложили двум сотням беженцев отвезти их внутрь страны. но ведь украинцы – это вам не дураки. Кто по собственному желанию поменяет отель на море на непонятно что без моря. Поэтому они формально согласились, но когда к отелям прибыли автобусы, чтобы их перевезти, то к ним вышли лишь пятеро беженцев из более чем двухсот. Украинцы начали праздновать перемогу над примитивными болгарами, но даже украинцы не могли предвидеть последующего…

В одно прекрасное (на самом деле, конечно, ужасное) утро к отелям вновь подъехали автобусы и ничего не подозревающим беженцам дали короткое время на сборы. После чего их отвезли в настоящий фильтрационный лагерь, где поселили жить в переделанных под комнаты морских контейнерах. И теперь они живут на полностью закрытой территории, по периметру которой обе стороны забора украшают мотки колючей проволоки.

И все, что смогли сделать украинцы в такой ситуации, так это написать на стенах оставляемых ими номеров призыв "Слава Украине!"

А поскольку краски и фломастеры у них отобрали, то писать эти лозунги им пришлось собственными испражнениями. Пусть эти болгары подавятся! И пусть знают, что такое украинская несгибаемость, с кем они связались и кого оскорбили.