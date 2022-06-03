Деньги в рост: как УАЗ Профи помогает зарабатывать владельцам

Если речь о коммерческой технике, которая не высасывает деньги из владельца, а наоборот несет их в дом.

Легенда советского времени

История легких коммерческих автомобилей в нашей стране началась еще в 50-х годах прошлого века. Тогда на Ульяновском автомобильном заводе начался выпуск фургона УАЗ-450. Неприхотливый однообъемный автомобиль изначально создавался по заказу военных. Отсюда и привод 4х4, отличная геометрическая проходимость, простота в обслуживании.

«Четыреста пятидесятый» стал легендой при жизни. На его базе разработали улучшенный УАЗ-452, любовно прозванный «буханкой», а также легкий грузовик УАЗ-451 – иногда его называли «головастиком». Они приносили пользу везде, не жалуясь на расстояния, погоду, отсутствие дорог. Не счесть всех профессий УАЗов: от почтальона и врача до лесника и даже инкассатора.

Запас прочности и непревзойденная проходимость моделей семейства СГР востребован до сих пор. А, например, в Японии полноприводные фургоны УАЗ – объект культового поклонения.

Герой нашего времени

Для тех же кто ищет надежный и доступный коммерческий автомобиль, сочетающий отличные грузовые возможности с современными представлениями о комфорте и безопасности, УАЗ предлагает «Профи».

На протяжении десятилетий монополистом российского рынка легкой коммерческой техники оставалась нижегородская «Газель». Ульяновский «Профи» вышел на сцену совсем недавно, но уже успел заявить о себе. Не просто отдельная модель, а целое семейство «Профи» может быть очень разным, подстраиваясь под желания, предпочтения и бюджет покупателей.

Почти как внедорожник

В базовом исполнении это образцово вместительный и удобный бортовой грузовик с однорядной кабиной, рассчитанной на водителя и двух пассажиров.

Как и «Газель» «Профи» построен на выносливом рамном шасси, зато по удобству и комфорту коммерческий УАЗ ближе к легковому автомобилю. Водительская кабина здесь от внедорожника «УАЗ-Патриот», поэтому за руль «Профи» не нужно карабкаться. Просто открыл широкую дверь и очутился в эргономичном, продуманном салоне «джипа».

Профессиональные водители оценят удобное кресло с полным набором регулировок, включая даже поясничный упор. Есть у «Профи» и такое редкое в сегменте коммерческой моделей оборудование как регулировка руля по вылету и углу наклона, обогрев лобового стекла и сидений, круиз-контроль, кондиционер с охлаждением вещевого ящика.

Что, новый хозяин, грузим?

Грузовая платформа для «Профи начинается с размера 3089 х 2060 мм. Много это или мало? Скажем так полезный объем грузового отсека составляет 9,5 кубометров. Сюда легко и непринужденно вмещаются четыре европаллеты!

«Профи» можно заказать в исполнении с широким бортом – 10,5 кубометров и 5 европаллет, а также с удлиненной базой – 16-кубовый кузов на 8 паллет. Ровно вдвое больше стандартной версии!

Когда нужен компромисс между вместительным салоном и грузовым отделением, решением станет «Профи» с двухрядной кабиной и полным приводом. Погрузочная платформа здесь, естественно, поменьше (7,2 м3, 3 паллеты), зато в салоне без проблем поместятся пятеро взрослых.

Уже с завода можно выбрать и тип кузова – обычную тентованную платформу, либо различные фургоны: бортовой фургон, промтоварный изотермический, рефрижератор и европлатформа. Найдется вариант для любого бизнеса.

Для всех задач и расстояний

Двигатель в отличии от вариантов кузова у «Профи» один. Зато на все случаи жизни. Бензиновый четырехцилиндровый мотор ЗМЗ-Про рабочим объемом 2,7 литра и мощностью 149 л.с. мастер на все руки. Отлично тянет даже груженую машину – крутящий момент 235 Нм при 2650 об/мин. Выгоден с точки зрения налогообложения – меньше 150 л.с..

За экономичность отвечает газобаллонное оборудование (баллон до 150 л) которое устанавливают прямо на заводе. Минус – проблемы с регистрацией в ГИБДД, плюс – суммарный запас хода (бензин+газ) до 1000 км. Кстати, на ЗМЗ-Про дают гарантию в четыре года или 200 тысяч километров.

Трудовая копейка

О достоинствах «Профи» можно говорить долго. О двускатной ошиновке, рулевом демпфере передней подвески, дисковых тормозах, надежной и четкой коробке передач Dymos (Южная Корея), уникальной в сегменте блокировке дифференциала. Обо всем благодаря чему грузовик из Ульяновска играючи справляется с любой задачей и в реальности перевозит даже больше, чем обещают паспортные данные.

Лучше всего о «Профи» говорит растущая популярность на рынке. Все больше крупных и малых транспортных компаний выбирают этот автомобиль. Еще «Профи» стал популярным в новой народной бизнес-модели. Многие инвестируют в покупку коммерческой техники как раньше в квартиру, рассчитывая на доход с аренды.

Что сказать, отчаянные времена – отчаянные решения. В любом случае надежный, грузоподъемный и недорогой «Профи» хорошее вложение капитала. При цене от 1 600 000 руб. ульяновский трудяга дешевле конкурентов минимум на полмиллиона. К тому же в отличии конкурентов машины есть в наличии, а еще «Профи» можно забронировать на онлайн-витрине УАЗа, избежав дилерских накруток.