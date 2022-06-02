В Тюмени открылся Центр уличного баскетбола

Центр уличного баскетбола, появившийся в Тюмени, стал шестым по счету. Он открылся в рамках «Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям», который реализуется с 2020 года вместе с РФБ. Центр соответствует всем стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА). В течение года его смогут посетить до 250 тысяч человек. Кроме того, в нем можно проводить соревнования любого уровня - от городских до всероссийских и международных. Площадь центра составляет 2000 квадратных метров. На территории располагаются 5 площадок для баскетбола 3×3.

- Теперь мальчики и девочки смогут заниматься любимым видом спорта на качественной площадке и совершенно бесплатно. Мы видели горящие глаза юных спортсменов, которым не терпелось забросить первый мяч в корзину, и они это сделали, провели на площадке первые спортивные соревнования. Надеюсь, в будущем они будут представлять цвета нашего флага на всех международных турнирах, — заявил на открытии центра Рубен Бегунц, директор по спортивным проектам ПСБ.

В 2020 году ПСБ и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Организации взяли на себя задачи развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать инициативы, повышающие интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

- Наш совместный с ПСБ проект продолжает шагать по стране. Не сомневаюсь, что он не только даст сильный толчок развитию нашего вида спорта в этом регионе, но и пополнит нашу огромную баскетбольную семью благодаря тем мальчишкам и девчонкам, которые впервые выйдут на баскетбольную площадку. Очень рад, что в Тюмени у подрастающего поколения появилась отличная возможность заниматься спортом, играть в баскетбол и в целом прекрасно проводить здесь свое время, - подчеркнул Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола.

Спортивная инфраструктура в Тюмени и до этого была неплохо развита. А теперь там прибавился еще один уникальный объект.

- Площадка построена в рамках социального партнерства с ПСБ и соответствует международным стандартам. Место превратилось в настоящий многофункциональный центр с силовыми тренажерами, беговой дорожкой и турниковым комплексом, — добавил Руслан Кухарук, мэр Тюмени.

Кроме того, в торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, заслуженные мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Анастасия Логунова.