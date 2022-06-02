Вскрылась правда о транжирстве Джонни Деппа: $10 000 в день на охрану, $200 000 в месяц на частный самолет и $400 000 на бриллиантовый браслет себе любимому

Присяжные в итоге решили, что Депп заслуживает выплаты в общей сложности 15 миллионов Фото: REUTERS

Как мы уже писали, актер Джонни Депп фактически выиграл суд у своей бывшей жены Эмбер Херд. Он требовал у нее 50 миллионов долларов в качестве компенсации за намек на то, что избивал ее во время брака (Херд в своей колонке для газеты «Вашингтон Пост» вскользь увязала свое имя с домашним насилием - этого оказалось достаточно для иска). Во встречном иске Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов.

Присяжные в итоге решили, что Депп заслуживает выплаты в общей сложности 15 миллионов (по иску и в качестве возмещения издержек), а Херд - 2 миллионов (только за возмещение издержек). Это всеми было расценено как победа Джонни. Но теперь возникает вопрос: надолго ли ему хватит выигранного? Депп ведь славится как один из главных транжир в Голливуде. В период с 1999 по 2016 год он заработал порядка 600 миллионов долларов (в основном благодаря участию в сверхпопулярных «Пиратах Карибского моря»). Но он ведь и тратил, «как моряк, сошедший на берег», если употреблять расхожее английское выражение.

О расходах Деппа на суде рассказал его бывший финансовый менеджер Джоэл Мэндел. По его словам, на оплату услуг врачей, помогавших ему справиться с зависимостями (а у Деппа есть и алкогольная, и несколько разновидностей наркотических), уходило $100 000 в месяц. Дополнительно в месяц улетало по $300 000 на зарплату для личной прислуги. Это не считая охранников, на которых Депп тратил по $10 000 в день (!).

У Деппа в собственности - 14 домов, квартир и прочих объектов недвижимости по всему миру, включая шато во Франции ($13,5 млн), пентхаусы в Лос-Анджелесе (общая стоимость - $12,78 млн) и небольшой архипелаг на Багамах. В целом покупка жилья, его ремонт и обслуживание обошлись ему в $75 миллионов. $18 миллионов стоила яхта длиной в 45 метров (впрочем, в 2016 году Депп, говорят, продал ее Дж. К. Роулинг, написавшей «Гарри Поттера» и сценарии «Фантастических тварей»: по слухам, та побывала на яхте в гостях и была так очарована, что выложила за нее $16 млн).

Джонни Депп фактически выиграл суд у своей бывшей жены Эмбер Херд Фото: REUTERS

Еще несколько лет назад многих поразила информация о том, что на перелеты частным самолетом Gulfstream GV (другими Депп брезговал) в месяц уходило по $200 000 - топливо, обслуживание и все такое. Это не считая, разумеется, стоимости самого самолета (где-то между $11 и $14 млн). Депп никогда не отказывал себе в украшениях: например, как-то провел пару часов в дорогом ювелирном магазине, где ему всучили инкрустированный бриллиантами браслет за $400 000 (говорят, на самом деле он столько не стоил). Ну и что касается алкоголя, Депп употреблял отнюдь не настойку боярышника: на первоклассное вино у него уходило по $30 000 в месяц.

Еще у Деппа есть роскошная коллекция старинных машин и гитар. Он вообще всегда любил покупать разные редкости - например, вещицы, принадлежавшие голливудским звездам прошлого. Приобретал и картины авторства знаменитых художников конца XX века, таких как Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския. Джонни арендовал 12 (!) отдельных хранилищ для всего этого (видимо, не хотел захламлять свои 14 жилищ), и в целом только на хранение потратил около полумиллиона долларов. Ну и, наконец, он постоянно помогал родственникам - сестре и матери, пока та была жива (на это в общей сложности ушло $10 млн.), а еще - друзьям (одному из них он помог основать звукозаписывающий лейбл, который сожрал $4 млн. и прогорел).

Были и совсем удивительные траты. В 2005 году покончил с собой друг Деппа, писатель и журналист Хантер С. Томпсон, автор «Страха и отвращения в Лас-Вегасе», книги, в экранизации которой Джонни сыграл одну из самых ярких своих ролей. После этого вспомнили старое интервью Томпсона - еще в 70-е он говорил, что хотел бы, чтобы вместо традиционных похорон его прах поместили в пушку и выстрелили из нее. Именно это Депп и осуществил. Пушка была построена специально и закреплена на подъемном кране высотой в 46 метров. И все это обошлось Джонни в $5 млн.

При этом карьера его шла на спад уже давно. «Пираты Карибского моря» исправно приносили продюсерам огромные сборы, первые две части «Фантастических тварей» тоже были успешны. Но очень многие фильмы с Деппом, такие как «Превосходство», «Мордекай», «Черная месса», в прокате проваливались. И дело было не в скандалах с Эмбер Херд - кассовые неудачи случались, еще когда супруги не выносили свои свары наружу.

После победы на процессе Депп торжественно заявил, что в его жизни началась новая глава. Похоже, самое важное, что ему предстоит сделать - пересмотреть статьи своих расходов. Иначе вскоре вместо того, чтобы покупать, покупать и покупать, он будет вынужден расставаться со своими сокровищами…

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