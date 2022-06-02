Замминистра обороны России объяснил генсекретарю ООН, кто и как удерживает пшеницу в портах Украины

Фомин подчеркнул, что продовольственный кризис связан в первую очередь с санкциями США и Запада Фото: Министерство обороны РФ

В Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой они обсудили ситуацию на Украине.

Замминистра обороны России отметил, что механизм взаимодействия между Минобороны России и Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованным при российском военном ведомстве в Москве, успешно функционирует: на регулярной основе осуществляется обмен информацией по гуманитарным вопросам, обеспечивается безопасность конвоев международных организаций, также успешно решена задача по эвакуации гражданского населения с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

- Отдельно на встрече обсуждена проблема вывоза зерна с территории Украины. Фомин подчеркнул, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море. Кроме того, с марта 2022 г. открыт гуманитарный коридор, по которому из портов Украины могут выходить суда. Вооруженные Силы Российской Федерации готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод, - сообщили подробности разговора в Минобороны России.

При этом генерал-полковник обратил внимание заместителя Генерального секретаря ООН, что за вопрос «разминирования подконтрольных черноморских портов и расчистку фарватеров отвечает украинская сторона» и подтвердил, что Россия «не будет пользоваться ситуацией для решения задач специальной военной операции».

Фомин подчеркнул, что продовольственный кризис «связан в первую очередь с санкциями США и Запада, нарушившими логистические цепочки, в том числе ограничениями на экспорт зерна из России, которая является одним из главных ее поставщиков».

Напомним, по данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

- В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке организовано восстановление портовой инфраструктуры, - отмечают в военном ведомстве.

Силами российской армии уже созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов: в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили, и в Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

Однако, киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район и не предоставляет информацию о минировании судоходных путей.