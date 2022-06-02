Вооружая Украину, Запад выносит ей приговор

Бриджит Бринк – новый посол США на Украине Фото: REUTERS

Новый посол США в Киеве на своем первом же брифинге в столице Украины обозначила стремление США воевать с Россией до последнего украинца. Иначе трудно понять ее высказывание: "Идет речь о вчерашнем пакете помощи, которые подписал президент, в том числе с РСЗО. Регулировать дистанцию стрельбы будет украинская сторона".

Тем самым она полностью дезавуировала все предыдущее заявления Пентагона и Белого - мы, мол, надеемся, что Киев не будет вести стрельбу по территории России. Лишний раз нелишне подтвердив, что грош цена всем американским обещаниям и гарантиям.

На Украине это высказывание новой госпожи американского посла вызвало приступ радости и веселья. Подоляк с Арестовичем, наверное, пляшут сейчас гопак в обнимочку в штанах в облипочку. А надо бы плакать. Потому что эти слова – приговор существованию Украины. Во всяком случае, на мой дилетантский взгляд на ситуацию.

У нынешней Незалежной был шанс сохранить свою государственность – согласиться на денацификацию и демилитаризацию. Но Киев с бараньим упрямством уперся рогом. Желая получить РСЗО большой дальности, дальности действия уже оперативно-тактических ракет, они обрекают себя на то, что Россия будет вынуждена, как минимум, отодвинуть границу на расстояние дальности стрельбы. Сейчас эксперты ломают копья, дескать, Киев считает Донбасс и территорию Крыма своей землей, а потому удары по ним не будет расценивать в качестве ведения огня по территории РФ. А мы видим совсем иной ответ на вопрос "Чей Крым?". И ответим по полной на первый же удар из американских установок РСЗО, будь он на 70 километров или на все триста.

Но этого ведь мало. Своими действиями Киев показал, что считает украинцами только тех, кто проживает на подконтрольной ему территории. Попытки ракетных ударов по Херсону, Мелитополю, бомбардировка и артобстрелы Мариуполя, Донецка и других городов доказали это со всей ясностью. А это означает, что Россия, которая взяла на себя ответственность за жизнь людей на освобожденных от нынешней украинской власти землях, будет вынуждена все дальше и дальше на запад и юго-запад отодвигать линию разграничения с нынешней Украиной. Сколько бы там ни оставалось этой земли нынешней Украине, сто километров, десять или даже пять, пока она существует в нынешнем виде, останется и опасность нанесения с ума сошедшими нацистами ударов по бывшему своему населению и необходимость эти удары отражать, а еще лучше – ликвидировать в зародыше. Эта необходимость отпадет только тогда, когда последний украинский военный из нынешних ВСУ пересечет украинско-польскую, украинско-словацкую, украинско-венгерскую или украинско-румынскую границу в западном направлении. Это необходимо просто для того, чтобы Украинские власти не вели огонь по мирному населению, в какой бы стране они ни жили.

Имея смутное предположение даже на уровне многомудрых экспертов о том, чем должна была бы стать денацификация Украины при нынешней власти, про демилитаризацию все понятно, между тем, даже последнему штатскому.

Это означает, что у Украины не должно быть никакого оружия у военнизированных частей (подразделений) и правоохранительных сил, кроме легкого стрелкового. Никакой артиллерии, ни ствольной, ни реактивной, ни минометов. Никаких боевых авиации и флота. Максимум беспилотники для наблюдения за ситуацией и пограничные сторожевые катера для охраны границ. Никаких танков и БТР с БМП и БМД, максимум, машины полицейского спецназа и автозаки. Полная оснащенность для поддержания общественного порядка, но никакой возможности для организации боевых действий. Из современных вооружений – только ПВО, да и то, если припомнить, как украинские ВСУ с ПВО обращаются, то лучше бы и их не было, спокойнее летали бы самолеты гражданской авиации.

Вот на таких условиях Украина могла сохранить мир и, главное, могла сохранить себя в прежних границах. Но это было до начала специальной военной операции, которую стала проводить Россия. Сейчас это для Украины уже не актуально. Это еще может сыграть для остатков нынешней Украины, но ни США., ни Великобритания не допустят такого исхода. Зеленский сам не пойдет на такой вариант политического и физического самоубийства, да и ему и не дадут. Там сейчас просто нет людей, которые могут понять, что никакие единичные поставки даже очень-очень высокотехнологичных вооружений не способны противостоять массовому производству, снабжающему Вооруженные Силы противника. Надо было договариваться, но для этого были нужны мозги. А когда вместо мозгов все межушное пространство заполонила ненависть, то договариваться тогда просто некому и не о чем. А нашей стороне – не с кем там.

Чем больше вооружают Украину ее нынешние союзники, тем глубже и дальше пройдут на нынешнюю Украину российские войска.

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