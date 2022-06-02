Минобороны: украинские националисты грабят жителей Зеленодольска

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий военнослужащих ВСУ и боевиков украинских националистических формирований Фото: REUTERS

Украина занятая вооруженными до зубов украинскими националистами, наркоманами и уголовниками все больше скатывается в анархию. Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий военнослужащих ВСУ и боевиков украинских националистических формирований в отношении мирных жителей Украины и народных республик Донбасса:

- «В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях школ № 3 и 4 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающих территориях размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, в помещениях данных учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов».

- «В Яковлевке Донецкой Народной Республики в здании школы № 2 оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжёлое вооружение».

- «В Коробочкино Харьковской области в здании школы дислоцированы подразделения ВСУ, а на подступах к зданию развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки».

- «В Красногоровке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советская неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям, под угрозой расстрела, запрещено покидать свои квартиры».

- «В Зеленодольске Днепропетровской области боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей, всячески препятствуя их возвращению в свои дома в освобожденные российскими Вооруженными Силами населенные пункты Высокополье

и Новопетровку Херсонской области. Все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили. Вырваться из блокированного националистами населенного пункта удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям».

- Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что гуманитарная катастрофа на Украине развивается при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Мало того, отдельные страны при всей этой драматической ситуации цинично сбывают украинским уголовникам и наркоманам свое устаревшее боевое оружие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 270 человек, в том числе

3 185 детей, а всего с начала специальной военной операции –1 615 457 человек, из которых 263 004 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 231 845 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 444».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «За прошедшие сутки на «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 63 обращения с просьбами

об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 351 такое обращение из 2 137 населенных пунктов Украины».

- «Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено свыше 29 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 472,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов

и изделий медицинского назначения, проведены 1 092 гуманитарные акции, в том числе пять за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 428,3 тонны гуманитарной помощи».

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