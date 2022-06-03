Защитник прав предпринимателей Анастасия Татулова: «Корову» российского бизнеса уже не доят, а режут на мясо

Анастасия Татулова, основатель и совладелец компании «АндерСон»

- Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, ничего не будет. Наш народ - такой предприимчивый! Дайте возможность: пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Свободу бизнесу - и тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут! - ярко выступила глава Совфеда Валентина Матвиенко на недавнем заседании Совета законодателей. И даже пообещала выйти к правительству с плакатом, чтобы ускорить этот процесс.

Плаката не понадобилось: правительство тоже уповает на предпринимателей и именно на бизнес возлагает надежды по спасению российской экономики в нынешних условиях. Для этого кабмин запустил немало мер поддержки.

Вот только с ожиданиями бизнеса эти меры совпадают не всегда. О том, что реально необходимо предпринимателям и чего они ждут от государства, в эфире радио «КП» (97,2 FM) рассказала Анастасия Татулова, основатель и совладелец компании «АндерСон». Последние два года Татулова также работала общественным омбудсменом (защитником прав) по малому и среднему бизнесу. Но сейчас покидает этот пост - устала от «сизифова труда».

«ПРОИЗВОДСТВОМ ЗАНИМАТЬСЯ НИКТО НЕ ХОЧЕТ»

- Анастасия, давайте начнем со статистики. Сколько сейчас в России малого и среднего бизнеса?

- По официальным данным ФНС, порядка 6 млн предприятий. Но в реальности мы можем говорить о 5 млн предпринимателей. У них (опять же, по официальным данным) работает 22 млн человек. Но если прибавить самозанятых и теневую занятость, получится около 30 млн.

- То есть 40% трудоспособного населения...

- Да. Это иллюзии, что малый и средний бизнес на самом деле никому не интересен и его мало. Это давно не так.

- Кого у нас в малом и среднем бизнесе больше? Продавцов, посредников, производителей?

- К сожалению, производителей там сейчас минимум. Основная часть - 80% предприятий - торговля и услуги. Всего 300 тысяч заняты в обрабатывающем производстве. Это 5 - 6% и это, конечно, слезы. Для сравнения, в Китае доля таких предприятий - 40%, в любой европейской стране - не менее 20%.

Более того, в последние годы у нас происходило уменьшение и этого небольшого количества производственных предприятий. И проблемы, которые мы сейчас имеем с импортозамещением, идут отсюда. Производством никто не хочет заниматься, это стало попросту невыгодно.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Почему невыгодно?

- У любого предпринимателя достаточно простая мотивация. Главный показатель успеха - прибыль. Для этого бизнес должен быть рентабельным (рентабельность показывает, какую прибыль приносят вложенные средства, - Ред.). В последние годы прибыль постоянно уменьшалась. Сейчас мы дошли до парадоксальной картины. Деньги на банковском вкладе можно держать под 15% годовых, а производственная рентабельность - 5 - 6%. И совершенно непонятно, зачем всем этим заниматься? Производство - тяжелый труд. Без выходных и праздников. В итоге многие либо уходят в другие отрасли, либо на пенсию, либо закрывают бизнес и уезжают.

- Почему рентабельность такая низкая?

- Сейчас сложилось много негативных факторов. Главная причина - налоговая система. Она устарела и не направлена на развитие производства. Производственники платят, наверное, самые большие налоги из всех. Более того, если раньше на малый и средний бизнес не обращали внимания, туда не доходили руки налоговой, то сейчас ФНС стало ведомством, которое исключительно хорошо работает. Собираемость практически 99%, даже я бы сказала 101%, а налоговая система осталась прежней.

Плюс чуть ли не каждый год появлялись новые неналоговые платежи. Какие-то экологические паспорта, паспорта безопасности, СОУТы (специальная оценка условий труда. - Ред.), маркировки, «Меркурии» (система отслеживания грузов. - Ред.), лицензирование, техусловия... Их стало просто очень много. Все это по капельке рентабельность убирало. А платежеспособный спрос при этом не повышался. Поэтому сейчас это нужно как можно быстрее выправлять, если мы хотим возрождать производственный сектор.

Кто есть кто. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ЖДЕМ СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ»

- Меры поддержки, объявленные правительством, в этом помогут? Их сотни, как я понимаю...

- Я когда последний раз считала, там было 226. Но количество и качество - разные вещи. Бизнес ждет системных изменений, а не мер поддержки в виде компенсаций прибыли банкам. Пока таких мер очень мало. Из существенных - снятие НДС с гостиниц, пожалуй, и меры для IT-индустрии. Для производства пока ничего не принято.

- Предприниматели чаще всего жалуются на налоги. Какими они должны быть?

- Одинаковыми и предсказуемыми. Нельзя, когда кто-то платит 6% с зарплаты, а кто-то - 42%. Нужно, чтобы эти условия были равными для всех.

- Кстати, Олег Дерипаска считает, что в нынешних условиях бизнесу нужно дать максимальную свободу - как это было в начале 90-х. Вы поддерживаете?

- Поддерживаю. Но тут есть развилка. Полностью все менять, всех снимать, все зачеркивать, все начинать заново... Мы всей страной несколько раз пробовали «до основанья, а затем» - это революция и сотни лет восстановления. Мне кажется, нужно эволюционно докручивать. При этом реформировать Налоговый кодекс. С точки зрения свободы - давайте дадим возможность предпринимателям выбирать налоговую систему. Пусть каждый себе выберет ту систему, в которой ему комфортно работать, а лишнее отомрет.

Пока гильотина что-то отрезала, ведомства написали еще больше, и мы оказались в том же тупике. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПРИКАЗАНО - НЕ ВЫЖИТЬ

- Что еще нужно?

- Для предпринимателя важна и безопасность. Нужно прекратить вмешательство в экономику силовыми структурами. Надо все решать в административной, а не в уголовной плоскости. Чтобы предприниматель чувствовал, что он имеет право на ошибку. По крайней мере, один раз ты можешь ошибиться. Если сделал второй раз, наверное, надо наказывать. Но точно не уголовным сроком. И не колоссальными штрафами.

Я недавно разбирала случай с предпринимателем, который попал в такую ситуацию. Нарушений, по мнению ФНС, якобы на 20 млн рублей. А сумма, которую он должен заплатить со всеми пенями и штрафами, - 80 млн. Несусветные деньги! Так ему все счета заблокировали «на всякий случай», чтобы точно государство свое забрало, чтобы уж точно не выжил.

- А проверок правда меньше стало?

- Сейчас ввели мораторий на них. Это тоже не вполне системное решение, временное. Но оно может дать пространство для реформы. Позволит увидеть, что нет связи проверок с нарушениями, и отменить их.

Но когда у людей (работников надзорных органов. - Ред.) ключевой показатель эффективности - эыявленные нарушения и штрафы, они его и выполняют. Поэтому, в первую очередь, нужно поменять этот ключевой показатель. Чтобы это было не выявление и наказание, а предотвращение и обучение. Если у тебя на территории не произошло никаких происшествий за месяц, то ты молодец, значит, все сделал правильно. Это позволит изменить ситуацию в принципе.

- Можете привести пример?

- В ФНС есть такой показатель, как эффективность налоговых проверок. По сути, ты не можешь выйти с налоговой проверки без штрафа, иначе ты неэффективен. Какой-то сумасшедший дом.

- Получается, мы доим корову до тех пор, пока она не упадет...

- Мы ее, к сожалению, не доим, а просто на мясо режем. Тут тоже у нас есть с ФНС разногласия. В частности, эти истории, когда человеку на налоговой проверке насчитали деньги, которые он должен государству, что он якобы там утаил. До суда происходит блокировка счетов, потому что иначе вдруг он выведет куда-то эти деньги. В итоге государство теряет налогоплательщика, предприниматель теряет бизнес. Кому это надо - непонятно, но так сейчас устроена система...

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ЧИСЛО ТРЕБОВАНИЙ НАДО СНИЗИТЬ»

- Движение в правильном направлении вроде есть. Например, была запущена регуляторная гильотина (отмена устаревших ненужных законов и требований)...

- Идея была хорошая. Но пока гильотина что-то отрезала, ведомства написали еще больше и успели все это запихать в законы. И мы оказались в том же тупике.

Примеров много. Взять Роспотребнадзор. Здесь пытаются перестраховаться. В итоге есть тысяча требований. Их невозможно ни понять, ни запомнить, ни даже прочитать. Причем есть тысяча требований от одного ведомства, от второго и третьего. Эти ведомства между собой требования не состыковывают, и зачастую правила противоречат друг другу.

- Что делать?

- Надо эти требования приземлить и минимизировать до критичных. Как с правилами дорожного движения - их же не тысячи, и они не меняются каждый год. Например, есть 25 вещей, которые в красной зоне и их нарушать нельзя. Вот желтые: на них обрати внимание, здесь может быть проблема. А вот зеленые - это рекомендации. Их может быть хоть тысяча, но это рекомендации. Только так мы добьемся того, что эти 25 «красных» требований никто не будет нарушать, потому что соблюдать тысячу или три тысячи невозможно.

- Кто должен выявить эти 25 самых важных требований?

- Нужно, чтобы отрасли писали регуляторные стандарты сами. Пусть с привлечением специалистов из того же МЧС или Роспотребнадзора, но сами. Только отрасль знает, что сделать, чтобы выпускаемый продукт был безопасным.

Вот пример: мы занимаемся стандартами качества в «Андерсоне». И мы не для надзора это делаем. Краеугольный камень нашего бизнеса - безопасность. Если у нас что-то пойдет не так - пожар, травма или отравление, это сказывается на нашем бизнесе. Он может быть из-за этого разрушен. И каждый предприниматель этому уделяет много времени.

- А насколько на бизнес влияет коррупция?

- Отличный пример - МФЦ. С их появлением низовая коррупция кратно уменьшилась. По крайней мере, в Москве. А вспомните что было раньше с этими справками, ЖЭКами и паспортными столами. Сейчас возможности даже нет такой - брать. Все автоматизировано.

Повод для взяток появляется в том случае, когда есть штраф в 300 тысяч рублей за минимальное нарушение. И вот тут нужно понять. Целесообразно ли за отсутствие маски штрафовать на 300 тысяч рублей? Такая сумма может быть в пять раз выше, чем это крошечное предприятие или кофейня зарабатывает в месяц. Если бы вместо штрафа было первое предупреждение, а уже потом был бы штраф в 3000 рублей, то и не было бы коррупции. А так - есть. Потому что 30 тысяч инспектору (на лапу. - Ред.) - это меньше, чем 300 тысяч или закрытие магазина.

Подсчет. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Стоит ли сейчас идти в бизнес?

- Для бизнеса всегда нормальное время. Если человек предприниматель, он будет заниматься бизнесом просто потому, что не может по-другому. Это такой ген...

ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД

«Я не готова с игрушечной саблей на танки»

Анастасия Татулова стал известна всей стране после встречи представителей бизнеса с президентом в конце марта 2020 года - в самом начале пандемии.

- Каждый день человек сейчас принимает только одно решение: банкротиться или побарахтаться, - еле сдерживая слезы, жаловалась Анастасия на тяжелое положение российского бизнеса.

Еще через несколько месяцев Татулова стала общественным омбудсменом по малому и среднему бизнесу. Собирала все «боли» предпринимателей и пыталась решать проблемы с чиновниками. Получалось с трудом.

- Готовлю отчет по тому, что сделано для малого и среднего предпринимательства. Смотрю на табличку и понимаю - столько сил и времени - и такой микрорезультат. Ни одного системного решения по большому счету так и не принято, - написала Татулова в своем телеграм-канале.

В конце концов Анастасия решила, что идти на второй срок не хочет. Кроме того, по словам предпринимательницы, давление на нее увеличилось.

- В последнее время я столкнулась с какими-то уже прямыми угрозами из-за того, что я не дала или пыталась не дать где-то еще раз заработать на малом и среднем бизнесе каким-то окологосударственным структурам. Если государство считает нормальным так жить, а малый и средний бизнес готов это все принимать, я не готова с игрушечной саблей на танки, - пояснила Анастасия в интервью.

Татулова еще какое-то время поработает на своем посту - пока не найдет преемника, которому можно будет передать дела.