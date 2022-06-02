Оксана Фандера находится в шоке из-за чудовищного скандала

Фандера призналась, что находится в шоке от скандала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оксана Фандера угодила в грандиозный скандал после того, как вывесила на балконе флаг Украины. Актриса подверглась серьезной травле. После этого жена Филиппа Янковского выступила с заявлением.

Оксана Фандера опубликовала фотографию, которая и вызвала скандал. В кадре можно увидеть стоящую на балконе собаку актрисы на фоне украинского флага. Как известно, знаменитость родилась в Одессе, ее мама-еврейка живет в этом городе. Отец звезды Олег Фандера - наполовину украинец, наполовину цыган.

Дрессировщик Эдгар Запашный, увидев публикацию актрисы, разразился гневной отповедью. "Она сама из Одессы. Мы живем в свободной стране, и человек вправе высказывать свое мнение. Пускай ее мнение останется при ней. Но перестать давать возможность сниматься или играть в театрах за государственные деньги, ну, наверное, нужно. Если ты идешь вразрез с политикой государства, то, значит, и прекрати питаться с рук того самого ненавистного государства... Это ее выбор. Пускай она с этим и живет", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Не прошел мимо и Юрий Лоза. "Кто-то вывешивает украинские флаги, а кто-то пишет песни", - философски отметил певец.

А вот Владимир Торсуев, сыгравший много лет назад в детском ильме "Приключения Электроника", буквально набросился на Оксану. "Фандеру я прекрасно помню еще девочкой, повзрослев, мы также встречались. Но какое у меня может быть отношение к ее поступку сегодня? Даже комментировать не хочу. Как можно относиться к предателям?" - заявил мужчина.

Сама Фандера призналась, что находится в шоке от скандала. "Сама мысль о том, что мои действия способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не Свет, а тьму, внутреннюю тьму, для меня невыносима", - заявила жена Филиппа Янковского.

Она отметила, что относится к словам коллег терпимо. "Благодарю всех и каждого", - резюмировала звезда экрана.