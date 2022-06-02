90-летие Бедроса Киркорова: «Сюрприз от сына, слёзы именинника и банкет на 90 гостей»

Именинник так растрогался, что прослезился

Этого большого праздника могло бы и не быть, накануне 90-летия Бедрос Киркоров скромно отказался от банкета. Мол, ничего не надо, дома посидим по-семейному.

Тем временем, Филипп тайком вовсю готовил праздник. Сделал, как всегда, с шиком, но очень тепло, по-семейному. Позвал 90 гостей и собрал всех в ресторане «Большой». Юбиляр, который приехал в ресторан с внуками, сыном и женой Людмилой, думал, что это будет рядовой семейный ужин. Но Бедроса встретили гости с криками: «С юбилеем, наш дорогой!».

Именинник так растрогался, что прослезился: «Спасибо, сынок, ты как всегда, удивил, мой любимый».

Поздравить Бедроса Киркорова приехали друзья его семьи: Николай Басков, Дмитрий Песков, певица Жасмин, семья Маликовых, Евгений Петросян, Яна Рудковская, Лариса Долина, Владимир Винокур, Наташа Королева и многие другие.

Репортаж с юбилея Бедроса читайте совсем скоро на kp.ru.

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