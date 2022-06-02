Известный режиссер раскрыл главный обман перебежчика Максима Галкина

Максим Галкин впервые за долгое время показал кусочек частной жизни Фото: Иван МАКЕЕВ

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками и рассказал, как проводит время с детьми Лизой и Гарри на море в Израиле. Артист вместе с наследниками от Аллы Пугачевой наслаждается отдыхом на пляже. А в это время в России шоумена не устают поливать помоями.

Максим Галкин впервые за долгое время показал кусочек частной жизни. Он показал, как счастливые дети Гарри и Лиза прыгают на прибрежные волны и радостно кричат. За кадром слышен веселый смех отца. "На море с семьей - бесценно", - поведал муж Аллы Пугачевой.

Меж тем в России шоумена костерят, почем свет стоит. Так, Тигран Кеосян резко высказался в адрес Галкина. По его мнению, "Максимка", как постоянно называл юмориста режиссер, "отчего-то вдруг решил стать совестью нации, хотя по сей день не разобрался даже с собственной совестью". "Ты же ведь всю свою жизнь, Максимка, обманывал зрителей, поклонников. Ну это же нехорошо, Максимка. Разберись с собой", - раздухарился режиссер в эфире шоу "Эмпатия Манучи".

На уточняющий вопрос Вячеслава Манучарова о том, в чем же именно заключался обман Галкина, Кеосаян рубанул правду-матку. Максим, убежден Тигран, боялся осуждения, транслировал любовь к Пугачевой, подробности быта и воспитания детей, но все это было ложью.

После этого Кеосаян напомнил, как юморист принялся "обливать ушатами" страну, в которой сколотил состояние и построил карьеру. Напомнил он Галкину и про Донбасс. "Серьезно, пацан?! Ты сначала книжки почитай... Ты, скотина, на «Аллее Ангелов» стоял? Ты, скотина, по этой улице разбомбленной ездил? На кладбище рядом с аэродромом был?" - разгорячился Кеосаян.