Страна содрогнулась: Почему жестокие бунты охватили лагеря в СССР после смерти Сталина

В фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...» герои Анатолия Папанова и Валерия Приемыхова столкнулись с уголовниками, наводнившими страну после «ворошиловской» амнистии. Фото: Кадр из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...», 1987 г.

В 1953-м, вскоре после смерти Иосифа Сталина, его правая рука Лаврентий Берия объявил большую амнистию (ее также называли «ворошиловской»). Более миллиона двухсот тысяч человек вышли из лагерей. То есть больше половины из сидевших тогда по всей стране. Среди освободившихся оказалось немало отбывавших срок не по политическим - по уголовным статьям.

Страна содрогнулась от всплеска преступности. Тысячи недавно получивших свободу вскоре сели по новой. А другие тысячи, желавшие быстрее выйти на волю, получили очередной срок на зоне. Схлестнулись сторонники воровских традиций и те, кто сотрудничал с администрацией.

Убийцы из ШИЗО

12 декабря 1953 года министр юстиции СССР Константин Горшенин докладывал председателю Совета Министров СССР Георгию Маленкову о ноябрьских бунтах в Унженском и Каргопольском исправительно-трудовых лагерях.

Руководитель Минюста называл их «групповыми беспорядками, сопровождавшимися человеческими жертвами».

Горшенин сообщал, что 28 ноября в лагерном отделении № 9 Унженского лагеря 11 заключенных из штрафного изолятора выломали дверь, изолировали надзирателя и напали на заключенных в другой камере. Группа зеков из жилой зоны побежала на крики, но была остановлена предупредительными выстрелами.

А штрафники продолжали бушевать.

«Взломав потолок и двери, они проникли в барак, где содержались заключенные режимной бригады и учинили драку, - докладывал Горшенин. - Было убито и умерло от побоев 22 и нанесены повреждения 21 заключенному. В данный лагерь командировали замначальника ГУЛАГа с группой работников».

В этот же день в лагерном подразделении № 18 Каргопольлага группа заключенных «из отрицательного контингента», вооружившись камнями и палками, напала на штрафной изолятор, подожгла его, стала забрасывать камнями часовых на вышках. Ворвавшись в контору штаба, зеки разбили окна, двери и сожгли документы. Часовые открыли огонь, ранив трех нападавших.

Ноябрьские бунты были жестко подавлены.

Лагерь под Воркутой: условия содержания здесь были одними из самых суровых. Фото: Wikimedia Commons

Вятский ужас

11 января 1954-го министр Горшенин отправил очередное письмо премьеру Маленкову. Глава Минюста с тревогой информировал, что четверо суток две тысячи заключенных лагеря № 5 в поселке Лесное Кировской области оказывали сопротивление лагерной администрации и не выходили на работу.

«Неповиновение организовано группой бандитов, находившихся под следствием в следственном изоляторе, - докладывал Горшенин. - Путем пролома пола в камере они вышли в жилую зону, совершили убийство 8 заключенных и под угрозами принудили основной контингент к организованному сопротивлению».

Как сообщал министр, бандиты на крышах жилых бараков вывесили флаги с призывами «Мы за мир, за свободу!» и «Да здравствует честная партия, долой произвол!». Лагерную администрацию, прокурора и начальника управления Вятского ИТЛ в зону не пускали. Требовали представителя ЦК КПСС. Жаловались, что плохо кормят и одевают, нет зачета рабочих дней, не применялась амнистия.

Глава Минюста уточнял, что в подразделениях Вятского лагеря из 20 тысяч заключенных, которые заготавливают древесину, около 3600 осуждены за убийство, разбой и бандитизм, а 6026 человек - за «контрреволюционную деятельность».

«В 1953 году уголовно-бандитствующим элементом неоднократно совершались убийства заключенных, - писал Горшенин. - Оказывались групповые неповиновения лагерной администрации, в лагерь неоднократно выезжали представители Минюста, которые на месте принимали меры к наведению порядка».

За преступления внутри лагеря за год было осуждено 257 человек! Из них 27 организаторов «бандитских проявлений», получившие 25 лет. А на строгий режим перевели 1807 человек.

Но даже такие меры не помогли. Январский бунт был подавлен оперативной группой работников ГУЛАГа.

Едут в Бодайбо

12 февраля 1954 года первый секретарь Иркутского обкома КПСС Алексей Хворостухин отправил телеграмму под грифом «Совершенно секретно» Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву:

«В ночь на 6 февраля в Бодайбинском исправительно-трудовом лагере группа заключенных, возглавляемая рецидивистами, напала с целью расправы на другую группу заключенных, укрывшуюся в жилом бараке, - с горечью сообщал старшему товарищу по партии руководитель обкома из Иркутска. - Окружив барак, подожгли его с двух сторон, а заключенных, пытавшихся спастись, избивали».

Товарищ Хворостухин докладывал Никите Сергеевичу о том, что в результате этих беспорядков было убито 19 заключенных, трое сгорело заживо в бараке, 8 получили тяжелые ранения.

К моменту отправки телеграммы в Москву в Бодайбо активно разбиралась с бунтовщиками и пострадавшими большая группа ответственных работников МВД.

За рабский труд на лесоповале заключенным не платили ни копейки. Фото: ТАСС

Кровь в степях

2 июня 1954 года первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Пантелеймон Пономаренко телеграфировал Никите Хрущеву о бунте в третьем лагерном отделении Особого степного лагеря МВД в Джезказгане:

«Заключенные из числа особо опасных государственных преступников, нарушив режим, не подчинившись охране, большими группами проникали в зону расположения заключенных женщин, - информировал с тревогой Пономаренко. - Ввиду оказания физического сопротивления охраной было применено оружие, было убито 18 и ранено 43 заключенных. После этого заключенные проломили стену в зоне заключенных женщин и, соединившись с ними, отказались от выхода на работу, захватили склады с продовольствием, установили свою охрану с холодным оружием, не допустили работников лагеря в зону».

Спустя 15 дней после начала бунта глава Казахстана докладывал лидеру СССР, что, несмотря на приезд на место начальника ГУЛАГа, замминистра МВД СССР и главы МВД республики и прокуроров, переговоры ни к чему не привели. Беспорядки, в которых участвовали 6300 заключенных, в том числе 2000 женщин (часть из которых была скорее жертвами), продолжились.

Пономаренко просил Хрущева дать указания МВД на вытеснение восставших из складов и применение оружия в случае сопротивления. Никита Сергеевич пишет на телеграмме резолюцию: «Обсудить на президиуме ЦК. Вызвать Круглова и Серова (руководителей МВД и КГБ. - Ред.)»

26 июня 1954-го на территорию 3-го отделения Степлага вошли 5 танков Т-34, за которыми шли штурмовые отряды Внутренних войск МВД. На подавление восстания зеков, среди которых было много бандеровцев и «лесных братьев» из республик Прибалтики, ушло около полутора часов. Погибших, по разным данным, было от 46 до 100.

В течение 1953 и 1954 годов с мест в ЦК КПСС летели телеграммы о зековских бунтах в лагерях. Фото: РГАНИ

«Секретные» бунтовщики

2 сентября 1954 года заместитель заведующего отделом оборонной промышленности ЦК КПСС Иван Сербин отправляет руководству ЦК докладную записку о чрезвычайном происшествии в лагере при строительстве № 585 Главпромстроя МВД СССР. Заключенные которого работали на возведении объектов КБ-11 Министерства среднего машиностроения (Минсредмаш занимался атомными проектами. - Ред.).

Товарищ Сербин докладывал руководству Центрального Комитета, что, после того как охрана лагеря поместила в штрафной изолятор одного из заключенных, группа заключенных потребовала его освобождения. Руководство лагеря поначалу отказалось, но эта активная группа принудила остальных сидельцев освободить бродягу из ШИЗО.

«После освобождения арестованного около 200 заключенных направились к охраняемой зоне, забрасывая камнями и палками солдат охраны, - сообщает Сербин. - В результате стрельбы убито 2 и ранено 6 заключенных. Их продвижение было остановлено охраной лагеря и войсковой частью, несущей охрану на объектах КБ-11».

Автор докладной утверждает, что эти беспорядки могли привести к серьезным последствиям, поскольку лагерь находится в полутора километрах от цехов важнейшего объекта и бунт «вызвал настроение неуверенности в безопасности среди научных, инженерно-технических работников и рабочих КБ-11, проживающих в закрытом поселке этого объекта».

НАША СПРАВКА

Кто и за что сидел

Согласно докладу МВД, направленному в ЦК КПСС 26 мая 1954-го, больше всего на зонах в тот момент было осужденных по статьям:

За грабежи, кражи, хищения - 490 503 человека.

За контрреволюционные преступления - 448 344 человека.

За бандитизм, разбой, умышленные убийства - 190 301 человек.

За должностные хозяйственные и прочие преступления - 135 730 человек.

За хулиганство - 95 425 человек.

Мужчин сидело 1 182 759 человек, женщин - 177 544, молодежи до 25 лет - 383 243.

ОТБОЙ!

Какие меры приняли

Бунты, начавшиеся в 1953-м, продолжались и весь 1954 год. Было решено внести изменения в систему ИТУ.

- В конце января 1954-го постановлением Совета Министров Союза ССР 65 исправительно-трудовых лагерей и 798 колоний были переданы из ведения Министерства юстиции в крепкие руки МВД. Переход начался с февраля.

- На содержание ИТЛ стали выделять больше денег.

- Министерство внутренних дел разработало Положение об исправительно-трудовых лагерях и колониях. Появились гарантии, что зеки получат трудовую копейку за свою подневольную работу.

- Тех, кто попадал на зону повторно, изолировали от севших впервые. Более 11 с половиной тысяч рецидивистов и «не поддающихся исправлению» отправлены в тюрьмы.

- Серьезно почистили аппарат ГУЛАГа - было уволено 1716 больших и малых начальников исправительной системы.

- Немного улучшилось обеспечение и материальное положение 148 тысяч солдат, сержантов и офицеров, которые охраняли 1 360 303 заключенных.