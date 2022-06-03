Советским пионерам запрещали футбол и рукопожатия

1926 год: юный пионер отказывается пожать руку Алексею Рыкову, тогдашнему главе правительства и будущему врагу народа. Из соображений гигиены... Фото: С.Красинский/Wikimedia Commons

В этом году отмечается 100-летие советской пионерии. В ее истории было много хорошего - того, чего так не хватает сегодня. Есть предложение о воссоздании всероссийской детской организации под названием «Большая перемена». Так что уместно вспомнить, какими были первые годы большой пионерской дружины.

Как повяжут галстук

В СССР быть пионерами хотели миллионы мальчишек и девчонок. Многие считали, что пионерская организация - это красивая форма, алые галстуки, линейки и летние лагеря. Позднее, вступив в ряды пионерии, школьники понимали, что это еще и строгие правила и ограничения, с которыми смириться не так уж просто. Что запрещалось делать юным пионерам-ленинцам?

Днем рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина считается 19 мая 1922 года. В этот день на Второй Всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании пионерских отрядов по всей необъятной стране.

До 1928 года строгих правил не существовало, но потом появилась новая редакция «Законов пионеров Советского Союза», разработанная Центральным бюро юных пионеров при ЦК ВЛКСМ.

Это были правила, обязательные для выполнения всеми членами пионерской организации.

Выдержкой из этой совсем недетской скучной книжки стала «Памятка пионеру и школьнику» - брошюра, вызывающая у современного человека как минимум недоумение. Многим правила кажутся странными - хотя бы потому, что говорят о совершенно очевидных вещах.

Но не стоит забывать, что писалась памятка 90 лет назад, и мир, а также населявшие его люди, были совсем другими.

Вот некоторые правила пионерии, наиболее для нас экзотические:

Не доедай чужих объедков.

Не бери в рот то, что побывало во рту у другого.

При кашле закрывай рот рукой.

Мой руки перед едой и после уборной.

Не ешь немытых овощей.

Наблюдай, чтобы в постели не заводились насекомые.

Не пей из ручья или родника, припав губами к воде.

Не плюй на пол и не бросай на него объедки.

Эти несколько пунктов ясно показывают, с кем пришлось иметь дело первым пионерским вожакам. Нужно отдать им должное: они одержали победу над антисанитарией и натуральной дикостью детей, пришедших в организацию «от сохи» или из рабочих трущоб.

Школьная «сменка» родом из 20-х

Если читать внимательно пионерские правила 20-х годов прошлого века, то становится очевидно, что некоторые из них, носившие когда-то вид рекомендаций, со временем превратились в жесткие, обязательные для всех детей правила.

Посудите сами, вот робкий намек на сменную обувь, которая со временем превратилась в жесткую обязаловку: «Если есть возможность, то приноси с собой в школу какую-нибудь запасную обувь. В школе ты ее переоденешь: будет в классах меньше грязи и пыли».

А вот совет, давший начало введению школьной формы, с которой мучилось не одно поколение юных граждан СССР: «В некоторых школах дети приносят с собой серенькие халатики (детская спецодежда), которые и надевают в школе. Обычай хороший, и следовало бы его завести во всех школах».

Так скромно, но на самом деле все закончилось введением милитари-стиля для мальчиков, с фуражкой и гимнастеркой и имперско-старорежимного платья с передником для девочек. Но это все цветочки, ягодки мы вам продемонстрируем дальше.

Как вам такое правило: «Пионер не подает руки для приветствия». Это не шутка и не формальность - существует реальный исторический снимок под названием «Пионер не хочет здороваться за руку с председателем правительства СССР Алексеем Ивановичем Рыковым». Конечно, Рыков позднее был признан врагом народа и расстрелян, но юный пионер на фото вряд ли это мог предвидеть. Правило пионеров гласило: «Для приветствия у нас есть салют пионеров, а через рукопожатие можно передать заболевания». Для периода советской истории, когда брюшной и сыпной тиф косили людей направо и налево, вполне здравое требование.

В памятках для пионеров четко расписывались цели организации и ее правила. Фото: Российская государственная библиотека/Wikimedia Commpns

Футбол - это лживая буржуазная игра

А вот пункт «Пионер не играет в футбол!» объяснить крайне сложно, но вполне реально. Оказывается, в 20-х годах медицина молодой советской страны боялась, чтобы юные ленинцы не перенапряглись, бегая за мячом по полю и, не дай бог, не травмировались. «Эксплуатация и нездоровый образ жизни ослабили организм рабочих, крестьян и их детей» - так выглядело введение в пространное разъяснение этого правила.

В 1925 году «Всеобщий календарь Российского общества Красного Креста» писал об игре в футбол следующее: «Эта игра вызывает сильное напряжение сердца и легко приводит к азарту, а сердце у пионера слабое, управлять собой пионер не сразу научается и в увлечении может вместо получаса проиграть 3 часа, что очень вредно… Высший совет физической культуры запрещает играть в футбол раньше 17 лет».

В Пролеткульте тоже не остались в долгу и выдали свою версию того, почему играть в футбол пионерам не нужно. По мнению агитаторов, футбол - это чисто буржуазная английская игра, идеологически убогая и учащая советскую детвору обману. «Игра является изобретением английской буржуазии, учит советскую молодежь обману… Принятый в футболе прием - финт - это обман, а следовательно, он отрицательно влияет на советские качества пионера, занимающегося этим видом спорта…»

Коротко и по существу. Из-за гонений на футбол многие мальчишки были вынуждены собираться для игры на пустырях, подальше от посторонних глаз. Попавшись на вредной для организма, да еще и насквозь лживой буржуйской игре, можно было и галстук положить на стол!

Еще один запрет, который игнорировали пионеры, касался знаменитых страшных историй. Правила пионерской организации требовали: «Не рассказывай младшим товарищам никаких страшных сказок, историй и происшествий». Но плох тот пионер, который не знал с десяток историй про «Черную руку», «Зеленые глаза» и прочие жуткие вещи. Рассказывали их запоями, ночи напролет, именно в пионерских лагерях.

Опубликовано на интернет-портале. BigPicture.ru.