Анекдоты: Удачно установленная камера видеофиксации на Кутузовском обошла по годовым сборам весь российский кинематограф

После магической фразы «Пора спать!» на детей нападают сушняк, голод и запор.

* * *

Именно у нас появились первые социальные сети.

Стоило на заборе написать: «Люська» - сразу появлялись и статусы, и комментарии.

* * *

Если к названию продукта или блюда добавить «королевский», «по-царски» или «императорский», можно смело увеличить цену на 50%, не улучшая при этом качество или рецептуру.

* * *

- Пап, а ты в школе дрался?

- Конечно, дрался.

- И как?

- Разумеется, всех побил.

- Пап, пожалуйста, больше не приходи к нам в школу!

* * *

Щупленькие, невзрачные каратисты, да если еще и в очках, очень опасны. Они вызывают ощущение, что им можно безнаказанно хамить.

* * *

Муж с женой разводятся. Она ему:

- И будь уверен, я добьюсь, чтобы баланс твоей банковской карты после развода был равен нулю!

- Спасибо, не ожидал, что ты оплатишь все мои кредиты и долги…

* * *

- А меня с детства пугали, что если я паспорт потеряю, то на него оформят кредиты, поженят и продадут в рабство.

- Со мной все так и случилось, только я паспорт не терял.

* * *

Сегодня я опять забыл сходить в фитнес. И так уже восьмой год подряд...

* * *

Приходит мама за ребенком в сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.

- Что ж вы спите? У вас же все дети разбегутся...

- Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только в пределах песочницы.

* * *

Сейчас такие дети пошли, что пора уже учредить день защиты от детей.

* * *

Ко мне в дом на днях забрался вор-приколист. Он не стал брать дорогой телевизор, а просто украл пульт от него и теперь постоянно ездит мимо дома и переключает каналы...

* * *

Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох на деревьях. Зеленый цвет успокаивает.

* * *

На самом деле Земля плоская. Но она натянута на шар.

* * *

СМС:

- Я уже соскучился!

- Я тоже! А ты кто?

- Таксист, я уже полчаса жду.

* * *

Она вдребезги разбила мужскую логику, после того как сорок минут объясняла сотруднику ГИБДД, что права остались в другой сумочке, потому что вчера она была в других босоножках.

* * *

Нынче инопланетяне не похищают людей так часто, как раньше.

Похоже, мы не единственная планета, где сокращают финансирование космических исследований.