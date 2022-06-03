Анекдоты: Удачно установленная камера видеофиксации на Кутузовском обошла по годовым сборам весь российский кинематограф

После магической фразы «Пора спать!» на детей нападают сушняк, голод и запор.
* * *
Именно у нас появились первые социальные сети.
Стоило на заборе написать: «Люська» - сразу появлялись и статусы, и комментарии.
* * *
Если к названию продукта или блюда добавить «королевский», «по-царски» или «императорский», можно смело увеличить цену на 50%, не улучшая при этом качество или рецептуру.
* * *
- Пап, а ты в школе дрался?
- Конечно, дрался.
- И как?
- Разумеется, всех побил.
- Пап, пожалуйста, больше не приходи к нам в школу!
* * *
Щупленькие, невзрачные каратисты, да если еще и в очках, очень опасны. Они вызывают ощущение, что им можно безнаказанно хамить.
* * *
Муж с женой разводятся. Она ему:
- И будь уверен, я добьюсь, чтобы баланс твоей банковской карты после развода был равен нулю!
- Спасибо, не ожидал, что ты оплатишь все мои кредиты и долги…
* * *
- А меня с детства пугали, что если я паспорт потеряю, то на него оформят кредиты, поженят и продадут в рабство.
- Со мной все так и случилось, только я паспорт не терял.
* * *
Сегодня я опять забыл сходить в фитнес. И так уже восьмой год подряд...
* * *
Приходит мама за ребенком в сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.
- Что ж вы спите? У вас же все дети разбегутся...
- Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только в пределах песочницы.
* * *
Сейчас такие дети пошли, что пора уже учредить день защиты от детей.
* * *
Ко мне в дом на днях забрался вор-приколист. Он не стал брать дорогой телевизор, а просто украл пульт от него и теперь постоянно ездит мимо дома и переключает каналы...
* * *
Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох на деревьях. Зеленый цвет успокаивает.
* * *
На самом деле Земля плоская. Но она натянута на шар.
* * *
СМС:
- Я уже соскучился!
- Я тоже! А ты кто?
- Таксист, я уже полчаса жду.
* * *
Она вдребезги разбила мужскую логику, после того как сорок минут объясняла сотруднику ГИБДД, что права остались в другой сумочке, потому что вчера она была в других босоножках.
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Нынче инопланетяне не похищают людей так часто, как раньше.
Похоже, мы не единственная планета, где сокращают финансирование космических исследований.