«Союзмультфильм» покажет лучшие русские «ламповые» мультики на фестивале «Теплая анимация»

Название фестиваля отсылает к одному из хедлайнеров проекта — картине режиссера Анны Кузиной «Теплая звезда»

Начиная с 1 июня, Дня защиты детей, в официальном аккаунте киностудии «Союзмультфильм» в ВК стартует онлайн-фестиваль авторских короткометражных фильмов «Теплая анимация».

В программе — награжденные российскими и международными призами фильмы, выполненные в различных техниках анимации: пластилиновая, живопись по стеклу, предметная анимация, кукольная, рисованная и др.

— Мы решили познакомить широкого зрителя с богатством авторского творчества режиссеров, художников и аниматоров киностудии, — подчеркнул генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. — Каждая из работ представляет из себя яркое, наполненное эмоцией и художественной выразительностью произведение, которое несет свою уникальную, «ламповую» атмосферу».

Название фестиваля отсылает к одному из хедлайнеров проекта — картине режиссера Анны Кузиной «Теплая звезда» про найденную детьми звезду, которую уронила на землю птица. Мультик получил призы множества европейских конкурсов: Международного анимационного фестиваля в Хиросиме (Япония), Международного фестиваля короткометражного кино Corti a Ponte (Италия), Международного фестиваля фильмов для детей и подростков Schingel (Германия), Международного фестиваля детских фильмов Cinemira (Венгрия), российского кинофестиваля «Лучезарный ангел» и других.

Другой титулованный участник программы – картина «Кораблик, который хотел летать» (призер Всемирного фестиваля анимационного кино в Варне (Болгария), фестиваля детских фильмов в Барселоне (Испания), фестиваля анимационных фильмов для детей Hsin-Yi (Тайвань) и др.) режиссера Екатерины Филлиповой представит историю о маленьком кораблике, который очень хотел стать самолетом.

Другой титулованный участник программы – картина «Кораблик, который хотел летать»

Еще один фильм – «Яблоневый человек» (лауреат Международного кинофестиваля в Бусане (Корея), Международного фестиваля анимации Fantoche (Швейцария), победитель всероссийской акции «День короткометражного кино»-2020 и др.) режиссера Аллы Вартанян расскажет шутливую и трогательную сказку о силе добра и взаимопомощи.

«Яблоневый человек»

В программе «Теплой анимации» будут также представлены «Одеялко» (реж. Марина Мошкова), «Шахматы» (реж. Алексей Почивалов), «Три сестры» (реж. Светлана Андрианова), «Игра» ( реж. Елена Куркова), «Большой и маленький» (реж. Наталья Гропфель), «Принцесса и бандит» (реж. Мария Соснина, Михаил Алдашин), «Питер-Баас» (реж. Анастасия Жакулина), «Снеговичок» (реж. Алексей Почивалов), «Привет, бабульник!» (реж. Наталья Мирзоян), «Медведь» (реж. Святослав Ушаков), «Зеркальце» (реж. Галина Голубева), «Уточка и кенгуру» (реж. Елизавета Скворцова).