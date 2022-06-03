Вопрос дня: А как вы свою профессию выбирали? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий КОВЕРДЯЕВ, каллиграф, бывший главный художник Гознака:

- Могу сказать, что на меня повлияли в школе изречения великих людей под портретами над моей головой: написание букв мне очень нравилось. Но точно в голову ударило 10 октября 1978 года. В десантных войсках, куда я попал со второго курса Бауманки, меня вызвали с киносеанса к замполиту, и пропагандист Казанчук мне предметно показал, как буквы рождаются на бумаге. Потом мне приказали Брежневу бровь подправить на плакате на плацу. А когда я вернулся в Бауманку, меня направили на конкурс каллиграфов для работников издательств. Судьба меня пинками гнала в эту сторону.

Виктор ЛАЗЬКО, семеновод, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- У меня старший брат попал в сельхозтехникум, я к нему приезжал, и мне так понравилось, что я даже сочинение написал в школе в Новороссийске, что хочу быть агрономом. А когда после техникума попал в винодельческий совхоз, там директриса промыла мозги: надо учиться дальше! Так я стал работать над новыми сортами.

Андрей ЛАМАНОВ, экс-командир Ту-154, Герой России:

- Отец 36 лет отдал авиации, и я после школы поступил в Актюбинское летное училище. Небо - вся моя жизнь.

Анатолий КУДАКТИН, биолог-охотовед, доктор наук:

- Выбор был очевидный: родители работали на ферме, я был на природе, брат выписывал журнал «Охота и охотничье хозяйство». В журнале я увидел заметку в десять строк о том, что в Кирове, в сельхозинституте, открывается отделение охотоведения. И понял: это открыто для меня, и я должен быть биологом-охотоведом. Я там учился с удовольствием и приехал в заповедник, где работаю 50 лет. И у меня четыре книги выходят о том, чем я жил: про медведей, волков, шакалов и кошек на Кавказе.

Ольга, читательница сайта KP.RU:

- В выпускном классе кто-то из учителей сказал, что водопользование - наше будущее. И вот уже лет 40 я «регулирую» водные ресурсы на Нижней Волге.