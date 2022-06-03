Военная спецоперация на Украине 3 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июня 2022 года.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отправка оружия Украине западными странами является военным преступлением, так как Киев использует это оружие для обстрела мирных кварталов.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы республики подавили контрнаступление Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки и Новомихайловки.

Около 130 украинских военных вертолетов уничтожены к настоящему времени в ходе военной спецоперации РФ на Украине, сообщили в Минобороны России. Также уничтожено 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 единиц военной автомобильной спецтехники.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22:57 Спецоперация на Украине: надо ли ускорять наступление и объявлять мобилизацию?

Военному обозревателю "КП", полковнику Виктору Баранцу отвечает экс-командующий ВДВ, генерал-полковник Георгий Шпак.

21:39 Минобороны РФ: В Николаевке Донецкой Народной Республики в зданиях школы № 3 и школы-интерната для детей-сирот № 7 военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО. При этом, местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях.

19:08 В ДНР тоже заблокировали Viber, сообщило министерство информации.

18:54 Из-за взрыва на пляже в Мариуполе погибли два человека, один из них ребенок, сообщили в Штаб теробороны ДНР.

18:53 Президент Сенегала заявил, что Путин на встрече с ним выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.

18:27 МИД Франции подтвердило гибель гражданина страны на Украине и напомнило о рекомендации не приезжать в эту страну.

17:51 Сбербанк: в Бердянске раскрыта сеть колл-центров мошенников, которая располагала данными 20 млн россиян и действовала по согласованию с властями Украины, поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.

17:36 ВСУ вновь нанесли по Пантелеймоновке артиллерийский удар, сообщили в ДНР.

17:35 В ЛНР заблокировали доступ к Viber из-за его использования противником в военных целях, сообщили власти республики.

17:24 Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки, а также ситуацию на Украине, рассказали в МИД РФ.

16:47 Москва и Луганск стали городами-побратимами.

16:35 ВСУ выпустили еще пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

16:26 Пятеро сотрудников компании "Вода Донбасса" ранены в районе резервного водохранилища из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города.

15:32 New York Times: Пентагон изучал захваченную на Украине российскую военную технику

15:12 Между Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт, заявил президент Белоруссии Лукашенко.

14:51 Два журналиста агентства Reuters были ранены, водитель автомобиля, в котором они ехали, погиб в результате обстрела со стороны ВСУ под Севердонецком, заявил корреспондент RT Игорь Жданов.

14:39 Восстановление объектов в Мелитополе, пострадавших от действий украинской армии, практически завершено, город вернулся к мирной жизни, сообщила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

14:18 Украинские военные проходят в Литве лечение, а также пользуются услугами медицинской реабилитации, рассказал министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

14:08 РФ благодарна за инициативу о переговорах с Украиной в Турции при посредничестве ООН, но пока нет фактуры, чтобы рассуждать о ней, заявила Мария Захарова.

13:44 В случае продолжения боевых действий на Украине в общей сложности 323 миллиона человек могут оказаться на грани голода, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

13:33 Киевский режим давно выставил Украину "на торги", заявила Захарова.

13:29 Заместитель командира одного из подразделений ДНР заявил о похищении своей дочери украинскими спецслужбами

13:28 Сейчас рассуждать о встрече Путина и Зеленского нет смысла даже теоретически — МИД РФ

13:24 Песков заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей

12:01 Захарова назвала дезинформацией заявления о том, что Россия мешает вывозу зерна с территории Украины.

11:52 Главное из нового брифинга Минобороны РФ:

- ВС РФ высокоточным оружием поразили 21 район сосредоточения ВСУ за сутки;

- Киев делает фейковые видеосюжеты о "высокой эффективности" западного оружия;

- ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1 087 БЛА и 3 386 единиц бронетехники ВСУ.

11:44 Шойгу определил новые задачи, подразумевающие улучшение тактики, спецоперация на Украине пойдет в ускоренном темпе, сообщил Кадыров после встречи с ним в Москве.

11:33 Силы ДНР, ЛНР и РФ взяли под контроль с начала военной спецоперации 224 населенных пункта, включая Яровую и Щурово, сообщили в Штабе теробороны ДНР.

11:00 Военнослужащие Росгвардии задержали в Харьковской области наводчика артиллерии ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

10:57 Один мирный житель погиб и один ранен из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ, сообщили в Штабе теробороны ДНР.

9:30 ВСУ за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, в результате чего два мирных жителя получили ранения, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:56 ВСУ обстреляли Горловку из артиллерийских орудий калибра 122 мм., сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

8:50 Власти Херсонской области сообщили о провале всех попыток ВСУ атаковать регион.

8:49 Второй российский мобильный оператор начнет работу в Херсонской области к 1 июля, третий — к 1 августа, сообщили власти региона.

8:37 Власти ДНР за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 319 человек, в том числе 24 ребенка, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

8:25 ВСУ обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных минометов, выпустив шесть мин, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

8:16 Очередная партия гуманитарной помощи весом в 1,5 тыс. т доставлена на Украину и в Донбасс, сообщили в МЧС РФ.

7:17 ВСУ за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР из крупнокалиберных минометов, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

02:38 FAZ: запрет на танкерный экспорт нефти из России не позволит ЕС заблокировать ее поставки

01:38 Reuters: Словакия допустила перебои поставок в Европу из-за эмбарго на российскую нефть

01:28 Офицер ЛНР Марочко заявил о мирных жителях в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке

01:05 Politico: конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании $40 миллиардов для Украины

01:00 США не исключают, что могут использовать санкции против России как предмет торга для продвижения диалога о нераспространении вооружений, заявили в госдепе

00:01 США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев бился до последнего украинца, заявил Медведев

2 июня:

23:14 Глава МИД ФРГ Бербок выступила за вступление Украины в члены ЕС без каких-либо скидок

22:25 Байден заявил Столтенбергу, что поддержит быстрое расширение НАТО при учете интересов "всех союзников" в сфере безопасности

22:11 Медведев заявил Al-Jazeera, что в случае использования Киевом вооружений против объектов на территории России у ВС РФ не останется иного выбора, как действовать на «поражение центров принятия решений»

22:05 Достижение Россией целей спецоперации на Украине должно привести к созданию новой, неамериканоцентричной системы международной безопасности, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

21:39 Небензя: Россия пропустит суда с украинским зерном при условии разминирования портов