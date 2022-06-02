Герои спецоперации «Z»: старший лейтенант Павлов лишил националистов прикрытия с воздуха

Старший лейтенант Антон Павлов и матрос Кирилл Бурковцев

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Военнослужащими, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи по денацификации и демилитаризации Украины. За что и заслужили почет и государственные награды.

Короткие истории из наградных листов рассказывают о страшных минутах боевых столкновений. И в любом бою важны не столько ратные навыки, которые оттачиваются противниками на военных полигонах, а человеческие, что закладываются с детства. А еще важна мотивация. Ведь сила в правде: у кого правда, тот и сильней!

УНИЧТОЖИЛ МИНОМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ВРАГА

Матрос Кирилл Бурковцев

«Действуя в составе бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, пулеметчик Кирилл Бурковцев вытеснял вооруженные формирования украинских националистов из населенного пункта. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинских националистов и иностранных наемников на подступах к населенному пункту, Кирилл получил ранение от разорвавшегося минометного снаряда. Матрос, самостоятельно оказав себе первую помощь, продолжил наступать на позиции националистов и в ходе боя прицельным огнем уничтожил кочующий минометный расчет врага и более 5 националистов. Лишенные минометной поддержки боевики были вынуждены отступить, что позволило российским морпехам закрепиться в заданном районе и продолжить стремительное наступление».

ЛИШИЛ ПРИКРЫТИЯ С ВОЗДУХА АТАКУЮЩИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший лейтенант Антон Павлов

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир зенитной ракетной батареи старший лейтенант Антон Павлов вместе со своими подчиненными выполнял задачи по воздушному прикрытию российских подразделений от авиации противника. Позиции батальонно-тактической группы, в состав которых входил зенитный ракетный взвод, возглавляемый старшим лейтенантом Антоном Павловым, подверглись внезапному нападению украинских националистов. Завязался неравный бой с противником. Поддерживая наступление националистов, позиции российских подразделений были атакованы с воздуха неуправляемыми ракетами самолета МиГ-29, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Оперативно оценив ситуацию, Антон немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника. Невзирая на обстрел позиций российских подразделений, в условиях, сопряженных с риском для жизни Антон Павлов организовал работой зенитных ракетных расчетов, в результате чего был уничтожен вражеский МиГ-29 и 2 Байрактара-ТБ-2. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Антона Павлова, проявленные им мужество и профессионализм позволили сохранить жизнь боевых товарищей и не допустить нанесения авиационных ударов живой силе и технике прикрываемых подразделений российской группировки войск средствами воздушного нападения противника, что обеспечило возможность безопасного продвижения прикрываемых сил без снижения темпов наступления».

САПЕРЫ ОТБИЛИ ДВЕ ТАНКОВЫХ АТАКИ

Старший лейтенант Михаил Иванников

«Инженерно-саперный взвод под командованием старшего лейтенанта Михаила Иванникова выполнял задачу по удержанию возведенной российскими инженерами понтонной переправы через реку вблизи одного из населенных пунктов. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий взвод под командованием старшего лейтенанта Михаила Иванникова, занимая стратегически выгодную позицию, отразил 2 атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем взвода Михаила Иванникова было уничтожено 2 вражеских танка, 3 БМП противника и до 20 националистов, что нанесло наступающим боевикам существенный урон и не позволило прорваться к переправе. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Михаила Иванникова в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию переправы».

Старший лейтенант Михаил Иванников

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России на основе документов из фондов Центрального архива Минорны России (ЦАМО) РФ запускает новый исторический раздел, посвященный освобождению города Николаева от немецко-фашистских захватчиков.

– «Шагнувшие в бессмертие: героический николаевский десант».

Эта кровопролитная операция - важнейший эпизодов битвы за Правобережную Украину стала Одесская наступательная операция 1944 года. В ходе нее советские войска, продвинувшись на 180 километров, освободили от фашистских оккупантов Николаевскую и Одесскую области, а также значительную часть Молдавии. Этот грандиозный успех Красной Армии начался с боев за город Николаев, где советские воины проявили массовый героизм, продемонстрировали примеры выносливости и воинского мастерства. А увековеченный подвиг отряда морской пехоты – десанта Ольшанского – стал одним из символов города, освобождение которого стало прологом к освобождению Одессы.

Напомним, в ходе освобождения Николаева советское командование провело уникальную операцию – в тыл противника высадился отряд десантников старшего лейтенанта Константина Ольшанского, который смог перерезать коммуникации противника и, сдерживая в течение нескольких дней десятикратно превосходящего противника, смог отвлечь фашистские силы с фронта. Они отбили 18 атак врага, уничтожили до 700 солдат и офицеров, облегчили тем самым успешное наступление Красной Армии и взятие гор. Николаев.

Отметим, что для проведения этой операции из состава 384-го отдельного батальона морской пехоты вызвались добровольцами 55 военнослужащих; в отряд также вошли 10 саперов, два связиста и проводник из числа местных рыбаков. Все бойцы морской пехоты, участвовавшие в задании, были удостоены звания Героя Советского Союза. Большинство из них — посмертно.

Свидетелями подобного маневра мы стали в первые дни специальной операции на Украине в 2022 году, когда российские десантники высадились под Киевом и взяли под контроль аэродром Гостомель.

Значительная часть исторического раздела представлена наградными материалами советских воинов. В этих документах описаны подвиги, которые были совершены при освобождении Николаева.

Так, получив приказ о ночном штурме города, командир взвода старший сержант Николай Белевский после проведенной разведки атаковал противника и прорвал линию его обороны, тем самым позволив основным силам с малыми потерями ворваться в Николаев. «Действуя со своим взводом т. Белевский своей маневренностью и умелой расстановкой личного состава, очищая дом за домом, первым достиг левого берега р. Южный Буг и организовал оборону. Во время действий на улицах города уничтожил взводом 120 немецких солдат и офицеров. Из них лично сам расстрелял очередями из автомата 23 немецких солдата».

Смекалку и профессионализм проявил сапер гвардии рядовой Константин Трухинов. Тогда наступающие советские подразделения были остановлены огнем дзота, для уничтожения которого была отправлена штурмовая группа. Входящий в ее состав Константин Трухинов под покровом ночи провел через минное поле советских бойцов «и, подкравшись к доту противника, земленосным мешком прикрыл амбразуру дзота. Ворвавшаяся в траншеи штурмовая группа в гранатном бою уничтожила весь гарнизон дзота, обеспечила успешное продвижение наших частей».

Гвардии старший сержант Алексей Лысенко в боях за Николаев демонстрировал боевую выучку, знание тактики и смелость: «Продвижению мешал сильный огонь противника. Приняв быстрое решение, Лысенко два человека пустил во фланг отвлечь огонь на себя и уничтожить огневые точки, а сам броском вперед вырвался в немецкие траншеи. В завязавшихся боях Лысенко уничтожил до 12 солдат и офицеров противника». Он был одним из первых, кто ворвался в город: «Продвигаясь вперед разведгруппа ночью 27.03.44 г. ворвалась на окраину города Николаев. Захватив несколько домов с боем удерживала до подхода наших частей. В бою ранен был офицер-разведчик. Увидев тяжелое состояние раненого, Лысенко под огнем противника вынес его с поля боя».

Профессионально выполнял свою боевую работу красноармеец Николай Карасев, который в 10 километрах северо-восточнее Николаева «под минометным огнем противника снял 102 штуки противотанковых мин противника, освободив путь для наступающей пехоты 905-го стрелкового полка». А гвардии рядовой Федор Крахмальный «в бою за город Николаев 27 марта 1944 года под ураганным огнем противника выходил на линию связи и за день боя устранил 41 порыв на линии связи. Своими смелыми и решительными действиями обеспечил бесперебойную связь и управление полем боя».

КСТАТИ

Всего за время оккупации нацисты уничтожили в Николаевской области Украины не менее 75 тысяч мирных жителей и более 30 тысяч военнопленных, при этом население самого Николаева сократилось втрое.

В опубликованном донесении от 31 марта 1944 года приведены многочисленные свидетельства фашистских преступлений: «В бывшем морском госпитале немцы устроили концлагерь. Сюда сгонялись пленные красноармейцы, городские жители, а также граждане, эвакуированные из других городов – все те, кто неугоден был немецким захватчикам. Немногим отсюда удалось выйти живыми. Около 5000 трупов советских граждан закопано в районе морского госпиталя. Массовое уничтожение советских граждан гитлеровцы производили также в районе аэродрома за Ингульским мостом. За два с половиной года оккупации немцы расстреляли здесь около 25 000 советских граждан».

Понимая, что рано или поздно Красная Армия освободит эти земли, оккупанты попытались скрыть следы собственных злодеяний: «Очевидцы рассказывают, что месяца за три до своего ухода гитлеровцы пытались замести следы своих преступлений. Они стали отрывать могилы и вытаскивать трупы. Целые штабеля трупов фашисты обливали мазутом и жгли. Над городом целый месяц висел тяжелый запах жженого мяса».

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