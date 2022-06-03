Агутин назвал настоящую причину смерти Жени Белоусова

Певец Женя Белоусов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хиты Жени Белоусова «Девочка моя синеглазая» и «Вечерок - вечерочек» в 90-е годы гремели по всей России. Певец собирал стадионы, поклонницы обожали его и засыпали письмами с признаниями в любви. Артист ушел из жизни 2 июня 1997 года в зените славы. Ему было 32 года. Белоусов умер через месяц после операции по поводу аневризмы головного мозга. Однако первый концертный директор музыканта Николай Агутин (отец Леонида Агутина) считает, что певец скончался совсем по другой причине.

Агутин-старший рассказал, как в 90-х годах Женя вложил заработанные на концертах деньги в Рязанский ликёро-водочный завод. Да так втянулся увлекся бизнесом, что это имело для него самые пагубные последствия. По словам Агутина, певец «дегустировал продукцию и несколько втянулся в алкогольное дело». Из-за пьянства Женя потерял былой образ секс-символа. Он поправился на несколько килограммов, у него появились серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому музыкант решил подлечиться и лег в больницу, где ему ставили капельницы.

- Он пошел покурить, вытащил капельницу. А вернувшись, поставил ее обратно на руку. Поставил, видимо, неправильно. Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырек воздуха попал. В результате он ушел во цвете лет, безумно нелепо. И очень жалко. Смерть по незнанию, по неосторожности, по легкомыслию, - сообщил бывший директор музыканта изданию News.ru.

Николай Агутин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поэт Александр Шаганов, сочинивший слова к песням Белоусова «Девчонка-девчоночка» и «Подожди меня», вспомнил, как музыкант незадолго до смерти признался ему, что не представляет себя старым.

- Он так и сказал: «Сань, я почему-то совсем не представляю себя старым». Произнес не сгоряча, а очень искренне, он же был искренним. Он как будто предчувствовал или напророчил все это сам себе, - считает Шаганов.

К слову, поэт уверен, что Белоусов умер именно из-за аневризмы, которая могла стать последствием детской травмы. В десятилетнем возрасте Женю сбила машина. Он ударился об асфальт, и из-за этого всю жизнь страдал от головных болей.

У Белоусова было много женщин, самым нашумевшим его романом можно считать брак с певицей Натальей Ветлицкой, который продлился всего 9 дней. У музыканта остались двое детей – дочь Кристина и сын Роман.