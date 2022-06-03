Это любовь: Прилучный на камеру нежно поцеловал молодую жену

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поселились в «LUX* Grand Baie Resort & Residences», самый скромный двухместный номер в котором стоит от 500 долларов в сутки. Фото: соцсети.

Павел Прилучный, по слухам, женился 12 мая на своей коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Влюбленные уже две недели отдыхают на Маврикии и делятся в соцсетях отпускными снимками. Минувшим вечером актер опубликовал на своей странице кадры романтического свидания, которое он устроил для Зепюр. 26-летняя красотка сняла видео, в котором Павел нежно целует ее.

- Провожаем закат, - так подписали новый пост Павел.

Поклонники гадали: так была свадьба или нет? Ответ на этот вопрос несколько дней назад дал сам Прилучный. Актер опубликовал на своей странице видео, в котором он демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Так что 26-летняя красотка все-таки окольцевала 34-летнего Прилучного. К слову, в одном из видеороликов подписчики заметили обручальное кольцо и на пальце Зепюр.

- Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив, - сообщил актер в своем блоге.

Павел устроил Зепюр романтическое свидание и нежно поцеловал ее в висок. Фото: соцсети.

Молодожены поселились в роскошном отеле «LUX* Grand Baie Resort & Residences», самый скромный двухместный номер в котором стоит от 500 долларов в сутки. Курорт может похвастаться не только красивым пляжем, но и множеством бассейнов, ресторанов и укромных уголков.

Актеры предпочитают не комментировать слухи о своем романе, зато активно делятся снимками с отдыха. Что сильно удивляет поклонников Прилучного. Павел не раз говорил, что предпочитает не афишировать свою личную жизнь. После развода с Агатой Муцениеце он закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Мирослава и Павел поселились вместе, их роман продолжался почти два года. Однако за это время Прилучный ни разу не опубликовал в соцсетях совместное фото с Мирославой и даже не намекнул на отношения с ней.

Экс-супруга Павла пока никак не прокомментировала свадьбу мужа. На днях Агата сообщила, что ее очень сильно расстроила одна новость в Интернете. Но оказалось, что актриса имела в виду расставание певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике. По поводу новой любви бывшего мужа Муцениеце хранит молчание.