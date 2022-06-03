Месть на $5 миллионов: После ссоры с девушкой американец устроил погром в музее

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21-летний американец устроил погром в Музее искусств в штате Техас: он разбил целый ряд ценных экспонатов, в том числе, античную греческую амфору баснословной стоимости.

По словам вандала, причиной для нападения на музей стала ссора с девушкой.

Древнегреческие амфора и шкатулка общей стоимостью в $5 миллионов, античная чаша, оцененная в $100 тысяч, старинный керамический сосуд племени индейцев кэддо за $10 тысяч – вот неполный список того, что удалось уничтожить Брайану Эрнандесу, проникшему на территорию музея искусств.

Дело произошло после закрытия музея, и на звук бьющихся артефактов прибежал охранник. Ему удалось скрутить вандала еще до приезда полиции, позже молодого человека задержали, сообщает dallasnews.

На вопрос, зачем он устроил погром, молодой человек сообщил, что поссорился со своей девушкой и решил ей отомстить таким экстравагантным способом. Какое отношение имеет пассия вандала к древнегреческим реликвиям или племени кэддо пока неизвестно, а вот то, что Эрнандесу грозит огромный штраф, а возможно и тюремное заключение, сомнений не вызывает.