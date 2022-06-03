Из-за нехватки рабочих спрос на роботов в США с начала года вырос на 40%

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На фоне тотальной нехватки рабочей силы в США заказы на роботов с начала года выросли в стране на 40%, а их общий объем достиг $1,6 миллиарда. Об этом сообщила американская Ассоциации по развитию автоматизации (АЗ).

Максимальный рост спроса на «механических рабочих» совпал с пиком появления в стране рекордного числа вакансий, который был зафиксирован в марте текущего года. Так, по данным Бюро рудовой статистики, в этом месяце американские компании пытались найти 11,5 миллиона работников, сообщает WSJ.

Так называемая Великая отставка (тенденция к массовому увольнению сотрудников), начавшаяся в прошлом году на фоне пандемии коронавируса, продолжается. Все больше работников оставляют привычные места и пускаются в «свободное плаванье» по волнам рынка труда в надежде найти для себя более подходящие условия.

Аналитики утверждают, что всему виной рост цен, а также невозможность работодателей предоставить своим сотрудникам социальные гарантии и хоть как-то уберечь их от инфляции, которая коренным образом и не в лучшую сторону меняет жизнь многих американцев. Немаловажную роль играет и рост популярности удаленной работы – все больше граждан желают трудиться, не выходя из дома. Особенно актуальным этот вопрос стал на фоне практически неконтролируемого роста цены на топливо.

– Все больше отраслей признали, что робототехника может помочь обратить вспять снижение производительности и заполнить повторяющиеся рабочие места, которые не нужны людям. У нас больше нет выбора, использовать ли роботов и автоматизацию, – заявил глава АЗ Джефф Бернстайн.

С другой стороны эксперты рынка труда не испытывают иллюзий по этому поводу – слишком много в стране вакансий, которые закрыть с помощью роботизации на данном этапе технического прогресса просто невозможно.

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