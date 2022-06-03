МЧС: Тысячи бойцов ведомства восстанавливают Донбасс

Пока подразделения Донецкой и Луганской народных республики при поддержке Вооружённых сил России продолжают освобождать на этих территориях последние - занятые нацистами населенные пункты, спасатели МЧС РФ полным ходом ведут здесь масштабные аварийно-восстановительные работы.

Вот что мне рассказали в пресс-службе этого ведомства:

- Уже разобраны завалы зданий на площади около 78 тысяч квадратных метров, вывезено порядка 87 тысяч кубических метров строительного мусора.

А параллельно бойцы МЧС оказывают поддержку местным жителям, помощь - адресная: кому-то надо перенести тяжелые вещи, кому-то провести медицинское обследование или - просто зарядить мобильный телефон.

К жилым кварталам круглосуточно - автомобилями и автоцистернами - подвозят питьевую (уже ее доставлено более 12 тысяч тонн) и техническую (- свыше 78 тысяч тонн) воду .

КСТАТИ

Как сообщает пресс-служба МЧС, за четыре дня, начиная с 27 мая, в ДНР, ЛНР и освобождённые города и районы Украины завезено порядка полутора тысяч тонн

гуманитарных грузов - это и бутилированная вода, и продукты питания, лекарственные препараты, предметы первой необходимости.

Сводные пиротехнические отрядами продолжают разминирование объектов инфраструктуры и территорий. Обследовано всего более 158 гектаров, обезврежено 28 тысяч взрывоопасных предметов.

Продолжается выдача единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины - причём ежедневно, в том числе и в выходные.

А на днях ансамбль Ногинского центра МЧС «Спасатель» показал концерт в освобожденной Волновахе. Играл духовой оркестр…

Разумеется, все это создаёт особую атмосферу - у людей, как здесь говорят, «оттаивают сердца». И у детей, и у взрослых.

А В ЭТО ВРЕМЯ

2 июня Указом Президента России Владимира Путина Министру МЧС РФ Александру Куренкову присвоено очередное звание генерал-лейтенанта.

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