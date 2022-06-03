Сабля, седло, скакун: Стали известны подарки, полученные Елизаветой II по случаю Платинового юбилея ее правления

В Британии пышно отмечают 70-летие правления королевы Елизаветы II. Фото: REUTERS

Жители Британии, а также многие люди во всем мире отмечают Платиновый юбилей – 70-летие правления Елизаветы II, которая взошла на трон в 1952 году после смерти ее отца короля Георга VI. В то время королеве было 26 лет.

К праздненствам, которые продлятся в стране целых четыре дня, Британия готовилась заранее. Несколько спутала карты ситуация с самочувствием монарха, но тем не менее торжества начались в срок, а сама Елизавета II появилась на балконе Букингемского дворца во время воздушного парада.

Чтобы оказаться в гуще событий десятки людей провели ночь перед началом праздника на улице, ведущей к королевскому дворцу. Празднование по традиции началось с выноса знамени и торжественного марша королевской гвардии, в котором приняли участие около двух тысяч солдат, офицеров и лошадей. Кстати, страсть королевы к последним хорошо известна, поэтому среди подарков, которые вручат Елизавете II по случаю праздника, наверняка будут лошади.

Фото: REUTERS

Уже известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон свой презент королеве уже направил – это чистокровный жеребец по кличке «Поразительный», укомплектованный дорогим седлом и кавалерийской саблей, сообщает BBC.

В первый день празднования помимо выноса знамени и торжественного марша гвардии состоялось и авиационное шоу, участие в котором приняли около 70 самолетов Королевских ВВС.

Фото: REUTERS

Затем начались народные гуляния, которые продлятся аж до конца недели – в честь юбилея в Британии объявлены длинные выходные.

– Я продолжаю вдохновляться проявляемой ко мне доброжелательностью и надеюсь, что в ближайшие дни мы все сможем по достоинству оценить достижения последних 70 лет, глядя при этом в будущее с уверенностью и энтузиазмом, – заявила накануне торжеств Елизавета II.

Фото: REUTERS

А вот среднему сыну королевы принцу Эндрю не повезло – он заразился коронавирусом и теперь находится на самоизоляции под присмотром врачей. Таким образом, попасть на долгожданные торжества герцогу Йоркскому не светит.

– Тест на коронавирус герцога Йоркского показал положительный результат, поэтому мы с досадой вынуждены сообщить, что он пропустит службу, – сообщили в Букингемском дворце, имея в виду службу в Соборе св. Павла, на которой ожидается присутствие всех членов королевской семьи, включая покинувшего королевство принца Гарри, впервые прибывшего в Туманный Альбион с женой и детьми.

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