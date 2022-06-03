Весь «МИР» для детей: мастер-классы, экскурсии, флешмобы, мультдискотека и мыльные шоу

На фестивале детства и юности на ВДНХ телеканал «МИР» провел яркий «детский день».

Стать героем любимого мультфильма, почувствовать себя художником и дать волю фантазии и творчеству, раскрашивая гигантскую раскраску с самыми узнаваемыми и любимыми персонажами: волком и зайцем из «Ну, погоди!», крокодилом Геной и Чебурашкой, Карлсоном и Пятачком, очутиться на шоу ярких и радужных мыльных пузырей, до упаду натанцеваться на «мировой» мульт-дискотеке, попробовать себя в роли корреспондента ТВ, научившись брать интервью у самых что ни на есть настоящих телеведущих во время мастер-классов выездной тв-студии и еще с десяток других активностей – вся эта насыщенная программа, подготовленная командой телерадиокомпании «МИР», была доступна абсолютно каждому ребенку, пришедшему в День защиты детей на ВДНХ.

На «мировой» мультдискотеке для детей звучали хиты из любимых мультфильмов. Фото: МТРК «МИР»

В этот день Центральная аллея ВДНХ превратилась в площадку фестиваля детства и юности. В нем приняли участие более 8 тысяч человек: представители Российского движения школьников, «Юнармии» и других детских и молодежных организаций, педагоги-наставники и родители, участники проекта «Битва хоров» и кастингов, а также представители ведущих российских компаний и эксперты в сфере науки, культуры, образования, спорта, волонтерства и предпринимательства.

В День защиты детей на ВДНХ гости парка делали мир ярче вместе с командой телеканала «МИР». Фото: МТРК «МИР»

При этом на одну из главных развлекательных локаций Москвы приехали и тысячи других ребят с родителями – погулять, принять участие в командных играх, флешмобах, презентациях, лекциях, послушать и посмотреть творческие выступления самых разных музыкальных и танцевальных коллективов, а также просто вволю погулять, поесть мороженое, покататься на самокатах, попускать кораблики в фонтанах, поваляться на траве, пошуметь и побегать без ограничений под теплым июньским солнцем и вообще максимально насладиться собственным беззаботным детством и юностью.

Фото: МТРК «МИР»

- Я впервые вижу таких гигантских людей! Если бы у меня была сверхспособность, то, пожалуй, от умения расхаживать на таких ходулях я бы не отказался, - пятилетний Дима Коротаев с воодушевлением рассматривает актеров на ходулях в яркой одежде с надписью «МИР». А когда артист наклоняется, чтобы подарить мальчику охапку брендированных воздушных шаров, тот вдруг смущается, прячется за спину отца, а потом все-таки перебарывает себя и просит сделать «крутое фото на память, чтобы в детском саду все со стульев попадали от удивления».

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Удивлять в этот день и малышей, и ребят постарше действительно было чем – команда телеканала «МИР» подготовила сразу несколько тематических зон на фестивале ВДНХ, где с утра до позднего вечера детей развлекали, учили, радовали подарками и угощениями, а, главное, окружили любовью, заботой, творчеством и погрузили в самый что ни на есть искренний, беззаботный и веселый праздник детства, начиная от зажигательных хороводов и танцев под музыку и песни из самых-самых известных и любимых мультфильмов непосредственно с мульт-героями в обнимку, до зрелищных и ярких экскурсий по развлекательному центру «Союзмультпарк», танцевальных баттлов, тесла-шоу и мастер-классов.

Фото: МТРК «МИР»

Фото: МТРК «МИР»

Во время шоу мыльных пузырей, которые искрились на солнце также, как и улыбки сотен детей, пришедших на городской праздник и попавших в гости к телеканалу «МИР», школьники Максим и Женя устроили импровизированное соревнование: кто сделает больше фото с пузырем, пока он не лопнет, тот и одержит победу.

- Я вообще-то приехал сюда специально, чтобы посмотреть, как попасть на телевидение. Это же мечта! Вот жду своей очереди на мастер-класс и развлекаюсь пока с подругой, фотографируя мыльные пузыри, - говорит 13-летний Максим. – Очень круто все сделано! Меня впечатлило то, что отсюда ведется прямая трансляция прямо в студию телеканала. Когда мы стримим в соцсети – это одно, а вот то, что наши все действия и разговоры могут попасть в телевизор и это увидят сразу миллионы – просто невероятно круто! И еще скажу, что мне очень понравились ваши ведущие: молодые, классные, красивые и очень добрые. При этом супер-профи и вообще не волнуются перед камерой: говорят, годы тренировок. Молодцы!

Фото: МТРК «МИР»

У импровизированной мобильной студии телеканала и, правда, аншлаг – почувствовать себя настоящим ведущим желающих не один десяток. Все с вниманием слушают и смотрят на популярную ведущую телеканала «МИР» Гузель Камаеву. Как работать в кадре, усмирить волнение, не растеряться, сымпровизировать во время прямого включения – этими и другими советами девушка с удовольствием делилась с юными гостями студии.

Фото: МТРК «МИР»

- Здесь, действительно, по-детски весело, нам очень повезло с погодой, тепло и солнце. На стенде «Союзмультпарк» проходят разные мероприятия. Те, кто помладше, водят хороводы, поют песни, а те, кто повзрослее пришли ко мне на мастер-класс. У нас здесь построена импровизированная эфирная студия. Мы с ребятами сымитировали прямое включение. Вообще хочу отметить, что они активно наступают нам на пятки, их ждет профессиональное журналистское будущее, - говорит, улыбаясь, телеведущая Гузель Камаева, обращаясь в студию во время прямого включения с ВДНХ.

Фото: кадр из новостного выпуска МТРК «МИР» в День защиты детей

Кстати, прямые включения с детского дня и на телеканале МИР, и на телеканале «МИР24» шли на протяжении всего Дня защиты детей. И у юных «корреспондентов» была уникальная возможность оказаться в эпицентре таких эфиров и сюжетов.

Фото: кадр из новостного выпуска МТРК «МИР» в День защиты детей

- Мне очень понравилась имитация прямого включения, потому что мы подержали микрофон, и нас снимала настоящая профессиональная камера. И сейчас я все это говорю во время настоящего прямого включения! Это фантастика! Обалдеть, как круто! – поделилась своими эмоциями одна из гостей праздника Евгения.

Фото: МТРК «МИР»

Дети меняют профессию

Кстати, кроме городских акций и событий в День защиты детей на ВДНХ часть школьников смогли заглянуть в святая святых - побывать в московской и петербургской студиях телеканала «МИР» и посмотреть изнутри, как работает, и что показывает телевидение на 18 кнопке.

Фото: МТРК «МИР»

Включая телевизор, мы узнаем о главных событиях дня, смотрим познавательные передачи и развлекательные шоу, интервью со знаменитостями, художественные фильмы, сериалы – одним словом, постоянно черпаем оттуда информацию, узнаем для себя что-то новое и интересное.

Школьники заглянули в студию, где снимаются новости, и воочию увидели весь процесс создания новостного выпуска – от подготовки текста суфлера до финальной картинки, которая попадает на экран. Также ребятам показали аппаратные, ньюсрумы и другие помещения, которые постоянно задействованы в жизни телеканала.

Фото: МТРК «МИР»

- Телевидение отличается от других сфер деятельности тем, что люди здесь работают командой. По одному никогда ничего не сделать, – отметила директор филиала телеканала «МИР» Санкт-Петербурга Ольга Мартисова.

Сначала гостей познакомили с работой редакции. Рассказали, чем занимаются корреспонденты и кто такие продюсеры. Операторы провели профессиональный мастер-класс. Объяснили, какой микрофон лучше подойдет для работы на улице, а какой для помещения. Заглянули дети и в самое тихое место в филиале. Туда, где корреспонденты начитывают свои тексты.

Фото: МТРК «МИР»

- Немного с непривычки закладывает уши из-за полной тишины. Звукоизоляция тут неплохая, – заметил школьник Леонид Зыченко.

Добрались и до монтажной аппаратной. Здесь отснятый материал превращается в полноценный сюжет.Что такое хромакей и зачем он нужен, объяснил режиссер в студии. И даже разрешил посидеть на самом высоком стуле. Обычно его занимает ведущий программы «Исторический детектив» Николай Валуев.

В конце экскурсии каждый гость дал свое первое настоящее интервью и ответил на каверзные вопросы корреспондента.

Фото: МТРК «МИР»

Всех гостей ждали подарки от телеканала «МИР». И совет закончить учебу и вернуться на телеканал уже в качестве сотрудников. Некоторые из экскурсантов признались, что в будущем хотят стать журналистами.

В этом году телекомпания «МИР» отмечает 30-летие и, кто знает, может для кого-то из ребят и экскурсия на телеканал, и участие в мастер-классе из студии под открытым небом на ВДНХ обернутся в последствии самым первым воспоминанием о вхождении в профессию.

Фото: МТРК «МИР»

По крайней мере, будущих журналистов, операторов и телеведущих, умеющих (под стать ныне работающим на 18 кнопке) делать мир ярким и отдавать себя профессии с максимальной вовлеченностью, в команде МТРК «МИР» ждут всегда.