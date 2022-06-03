Международный форум «История для будущего. Образ Петра» пройдет в Москве

8 июня 2022 года состоится четвертый масштабный форум РВИО в рамках цикла мероприятий «История для будущего».

Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Партнеры Форума – Ассоциация мультимедийных парков «Россия – Моя история», Российское общество «Знание», Российский фонд культуры, РГГУ, МГИК, ВГТРК, телеканал «Спас», РИА Новости, ТАСС, телеканал «RT», Sputnik, Российская газета, газета «Комсомольская правда», журнал «Родина», журнал «Историк», газета «Культура».

Цель мероприятия: обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.

На Форум приглашены ведущие спикеры: Помощник Президента РФ Владимир Мединский; митрополит Псковский и Порховский Тихон; Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин; спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов; Министр культуры РФ Ольга Любимова; Министр просвещения РФ Сергей Кравцов; генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев; генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль; президент Российской Академии художеств Зураб Церетели; ректор МГИМО Анатолий Торкунов; научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и многие другие государственные и общественные деятели.

Гостями Форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана.

Благодаря своей концепции Форум позволит установить диалог между докладчиками и гостями отразить взгляд современников на личность Петра I, на значение его реформ не только для истории России, но и всего мира.

Программа:

11.00-13.00 Пленарное заседание «Актуальность образа Петра I для современной России»

13.30-15.30 Панельная дискуссия «Культурное наследие Петровской эпохи»

Панельная дискуссия «Россия в мире и Россия с миром: VIII – XXI вв.»

Панельная дискуссия «Реформы Петра I: история, традиции, мифы»

15.30-16.30 Лекция В. Мединского, посвященная 350-летию Петра I

17.00-18.00 Концертная программа:

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова – «Серенада для струнного оркестра» П.И. Чайковского

Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова под руководством Г.А. Дмитряка – канонические песнопения и российские канты «Радуйся, росско земле», «Орле российский», «Буря море раздымает» и другие.

Описание панельных дискуссий:

Панельная дискуссия «Культурное наследие Петровской эпохи»

В ходе секции предполагается обсудить отражение образа Петра I и петровской эпохи в отечественной и мировой культуре, актуальность наследия Российской империи в современном мире: каким образом трансформировалось представление о «Преобразователе» в живописи, литературе, кинематографе, архитектуре, скульптуре? Как на протяжении веков изменялось отражение в культуре понимание значимости этой исторической фигуры? Какими дополнительными идеями, смыслами и контекстами обрастали его деяния? какова интерпретация этого образа сегодня?

Панельная дискуссия «Россия в мире и Россия с миром: XVIII – XXI вв.»

Укрепление роли России в мире занимала огромное место в деятельности Петра I. Дискуссия посвящена теме преемственности основных направлений развития России: от Русского царства – Российской империи – СССР – до Российской Федерации. Участниками дискуссии будет обсуждаться решающее влияние России на европейскую и мировую политику за 350-летний период, взаимовлияние культур и экономик.

Панельная дискуссия «Реформы Петра I: история, традиции, мифы»

Панельная дискуссия посвящена обсуждению образа Петра I как «Преобразователя», круто изменившего ход российской истории, возвысившего Россию до положения великой державы, внедрившего основы политики, экономики, культуры и быта страны, которые до сих пор во многом формируют развитие государства и самовосприятие граждан Российской Федерации.

Участники дискуссии обсудят следующие вопросы: роль Петра I как реформатора: фактор личности или объективная необходимость? Методы и характер петровских преобразований: реформирование системы или бессистемные реформы? Современники и потомки о Петре I.