Минобороны России опубликовало кадры c «прогулки» расчета самоходной артиллерии

Фото: Министерство обороны РФ

Военная разведка наблюдает за целями противника постоянно. Координаты целей передают расчетам 152-мм самоходным гаубицам «Мста-С».

Задача с командного пункта звучит коротка: «На прогулку!». И новые координаты. И расчеты снова выводят из укрытий свои бронированные гаубицы на огневые позиции.

«Выезд из укрытия в лесополосе. И, на максимальной скорости – к одному из подготовленных капониров – оборудованных огневых позиций. На наведение и заряжание – меньше минуты. После нанесения удара нужно спешно покидать огневую позицию и возвращаться в укрытие. Риск ответного удара со стороны украинских позиций слишком велик, - рассказывает о боевой работе начальник расчета самоходной гаубицы «Мста-С» Таир.

Разведка сообщает: тяжелую технику противника расчет самоходной гаубицы «Мста-С» поразил с первого выстрела. Даже пристрелочный залп не понадобился. Передний край благодарит, и считает, что «арта» поставленную задачу выполнила.

Команда «Стой – записать!» поступила. Ребята пополняют боезапас своей установки. Он всегда должен быть полным. В данном случае – снаряды на фугасное действие. Далее – небольшая передышка, или если поступят новые координаты целей – снова на огневую позицию. И так круглые сутки.

У «Мсты» цели разные: вражеские колонны, огневые позиции, наблюдательные пункты.

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Расчетами 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» огонь ведется на дальностях до 30 километров.

Для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в т.ч. заглубленным бетонированным укреплениям противника.

Стрельба из 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

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