В Австралии полицейские щенки вынюхивают флешки и SIM-карты

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Австралийская федеральная полиция обучила группу из девяти собак вынюхивать предметы цифровых технологий: USB, жесткие диски и SIM-карты. Такие ищейки должны помочь при обысках домов у подозреваемых в жестоком обращении с детьми и у террористов.

«Эти собаки специально нацелены на те предметы, которые в противном случае могут быть упущены при обыске, и они поддерживают ручных искателей или следователей в этих операциях. Сначала я был настроен скептически, и доказательство нашего успеха действительно заставило меня поверить в это. Будущее возможностей обнаружения безгранично», — рассказал ABC исполняющий обязанности инспектора собачьих операций Марк Холмс.

Такие собаки уже поучаствовали в 74 операциях и помогли отыскать 328 спрятанных предмета. Благодаря таким показателям, полицейские решили разместить новые кинологические службы по всей стране: в Виктории, Южной Австралии и Западной Австралии, а собаки уже базируются в Новом Южном Уэльсе, ACT и Квинсленде.

Кандидаты на ищеек цифровых носителей проходят строгий отбор. Из тех, кто может сделать карьеру полицейской собаки, 99% пригодны для розыска наркотиков и взрывных веществах и лишь 1% подходят для поиска именно флешек и SIM-карт. Такие предметы, как правило, имеют очень слабый запах, унюхать его может далеко не каждый пес.

По словам кинологов, главная мотивация этих полицейский собак – большая игра после удачно выполненного задания. Других поощрений не предусмотрено.