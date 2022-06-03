Роскошный офис загорелся в Москве

Пожару в офисном здании на западе столицы присвоен высший ранг сложности — пятый.
Утром 3 июня загорелось здание бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова. Это район станции МЦД «Сетунь» и близко к МКАД. Пожар серьезный: огнем охвачены первые четыре этажа.
Эвакуация осложняется тем, что полыхает центральный вход. Пожару присвоен высший ранг сложности — пятый. Это значит, что пожарные оценивают обстановку, как максимально сложную. На месте ЧП требуется по-меньшей мере 15 отделений.
Очаг возгорания возник где-то во внешней обшивке офисного здания. Площадь пожара свыше 1000 «квадратов». Возгорание настолько серьезное, что на место прибыли руководители из федерального МЧС, дабы контролировать спасательную операцию. В их числе глава ведомства генерал-лейтенант Александр Куренков. На верхних этажах здания могут оставаться люди.
— Проводится эвакуация персонала центра, информация уточняется, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
В «Гранд Сетунь Плаза» десять этажей. Его построили в 2012 году. На своем сайте администрация комплекса рассказывает, что это презентабельное здание с высоким уровнем комфорта и планировкой open space.
В офисном центре работают фитнес-клуб, разные магазины промтоваров и строительных материалов, а также офисы.