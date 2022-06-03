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Экономика3 июня 2022 7:44

Будущее рекламного рынка обсудили на Digital Brand Day 2022

Весенняя конференция Digital Brand Day 2022 состоялась офлайн в пространстве «Старт Хаб». Ключевая тема события — Business opportunities: design of short term solutions

«88 спикеров, 12 секций в четырех параллельных потоках — в рамках Digital Brand Day маркетологи крупнейших брендов и эксперты рекламного рынка обсудили все ключевые вопросы, которые сегодня стоят перед отраслью», - рассказали организаторы. Специалисты поделились своим видением рынка, а также представили актуальные кейсы по работе в новой digital-реальности.

Презентации спикеров, записи выступлений и другой контент с конференции Digital Brand Day 2022 доступен на странице спецпроекта.

Мероприятие организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд». Соорганизаторы — AdIndex, Mediascope, «Национальный Рекламный Альянс» (НРА).

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