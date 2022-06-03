9 июня 2022 будут объявлены лучшие медицинские изделия по мнению работников аптек

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Ключевая особенность проекта в том, что в выборе победителей принимают участие только сотрудники аптек. Голосование проводится среди верифицированной аудитории — респондентами являются фармацевты, первостольники, провизоры и менеджмент аптек.

Организатор премии — компания «Доктор на работе», создатель профессионального сообщества для работников аптек «Смартфарма». «Смартфарма» — это более 28 000 русскоязычных специалистов из России и других стран мира.

Номинантами премии ежегодно становятся лекарственные препараты, БАД и другие аптечные товары. Также фармацевты России выбирают лидеров в номинациях: «Компания года», «Лучшие онлайн-коммуникации», «Аптека года».

В рамках V премии была учреждена еще одна специальная номинация — «Информационно-просветительский проект для работников аптек». Экспертный совет конкурса считает, что в современных реалиях роль программ обучения фармацевтов трудно переоценить и необходимо поощрять и поддерживать. На данную номинацию подавали заявки фармкомпании, реализовавшие образовательные проекты в 2020–2022 годах.

Тема премии 2022 года: «Спроси у фармацевта». Для организаторов важно подчеркнуть, что покупатель в аптеке всегда может обратиться за советом, а первостольник должен делиться своим опытом и помогать пациентам.