Росгвардейцы при обходе домов в Харьковской области задержали дезертира ВСУ

Фото: Росгвардия

В ходе обхода домов в населенном пункте Харьковской области, при общении с местными жителями военнослужащие отряда спецназа Росгвардии выявили и задержали 47-летнего мужчину, который участвовал в военных действиях на стороне Вооруженных силах Украины в Донбассе.

- В ходе проверки стало известно о его участии с 2018 года в должности старшего наводчика 122-мм САУ-2С1 «Гвоздика» артиллерийского подразделения ВСУ в военных действиях в районе населенных пунктов Северодонецк, Константиновка и Волноваха, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Отметим, что сотрудники Росгвардии в ходе специальной операции на Украине получили доступ к архивам многих воинских частей и подразделений.

Вся эта информация анализируется и проверяется в ходе адресных специальных мероприятий.

В отношении бывших военнослужащих ВСУ проводится проверка. Если выясняется, что они были вовлечены в обстрелы мирного населения Донбасса их передают следователям.

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