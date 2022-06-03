Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы военных связистов

Минобороны России публикует кадры боевой работы подразделений связи в зоне специальной военной операции на Украине

Минобороны России публикует кадры боевой работы подразделений связи в зоне специальной военной операции на Украине. Успех любой военной операции зависит от надежных и закрытых каналов связи между командными пунктами и с подчиненными частями во время совершения марша.

«Новые образцы техники связи позволяют организовать управление подразделений по радио -видео, и закрытым каналам связи. Работа военных специалистов связи очень важна, ведь без связи нет управления – без управления нет победы!» - прокомментировал работу расчета машины связи ее командир Роман.

Офицер отметил, что радиостанции разного диапазона частот и комплексные аппаратные связи позволяют в считанные минуты свернуть командный пункт и выдвинуться в новый район, обеспечивая управление подразделениями в ходе совершения марша.

В зоне специальной операции они организуют радиоканалы, проводные линии связи, а также закрытые видеоконференции и спутниковую связь

«Нахожусь в дежурном приеме. Обеспечиваю связь с вышестоящим командованием и их подчиненными. Также машина может в составе колонны обеспечивать связь с вышестоящим командованием» - комментирует свои действия дежурный по связи Александр.

В Минобороны России отметили, что современные подразделения связи оснащены различными средствами, благодаря которым военные связисты организуют радиоканалы, проводные линии связи, а также закрытые видеоконференции и спутниковую связь в любом районе при выполнении задач.

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