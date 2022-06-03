Геннадий Зюганов - о передаче мандата Рашкина жене Удальцова: Анастасия четко выполняет программу коммунистов

Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как только стало известно, что мандат бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина (ранее осуждённого в связи с запрещённой охотой на лося) передан Анастасии Удальцовой, супруге координатора движения «Левый фронт», я тут же позвонил Геннадию Зюганову…

-… Геннадий Андреевич, это правда, что вы решили мандат Рашкина передать Удальцовой?

- Правда - правда. Потому что у нас на съезде было принято решение о создании левого патриотического блока.

Анастасия Удальцова с мужем Сергеем. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В него вошли 56 организаций. Более того, мы вместе отработали программу вывода страны из кризиса, которая была утверждена на втором экономическом форуме у меня на родине в Орле.

В нашу команду вошли представители всех структур. И сегодня в Думе у нас есть посланцы и Академии наук, и движения «Офицеры в поддержку нашей армии и военной науки», женского движения во главе с Останиной, комсомольские, пионерские формирования, «За новый социализм» Платошкина.

И мы, посоветовавшись с президиумом, посчитали целесообразным, чтобы левый фронт был также представлен у нас во фракции.

Удальцова шла на выборы в Москве по одномандатному округу, и она победила у себя в округе, набрала хороший результат, абсолютно конструктивно работает и взаимодействует с нами и, я думаю, она достойно представит это направление у нас во фракции.

- А вас не смущает, что она супруга Сергея Удальцова, а он с Алексеем Навальным дружил?

- …что касается Анастасии, то Анастасия всегда последовательно выполняла четко нашу программу и тесно с нами взаимодействовала. Поэтому не надо тут наводить тень на плетень.

- Не все же товарищи вроде как в штабе вашем - президиуме ЦК КПРФ - одобряют ваше решение…

- У нас единодушно, единогласно принято это решение … единогласно. Все без исключения - «за».