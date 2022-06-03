Среди сдавшихся с «Азовстали» сотрудники СК, ФСБ и ФСИН России установили 12 военных преступников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в городе Мариуполе очередное оперативное совещание. Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в городе Мариуполе очередное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.

Главе ведомства заслушал результаты расследования преступлений киевского режима против мира и безопасности человечества.

- По данным ведомства, число возбужденных с 2014 года уголовных дел превысило 1030, среди фигурантов более 350 лиц, в том числе представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических формирований, представители силовых структур и наемники. Продолжается работа с задержанными военнослужащими Вооруженных формирований Украины (ВФУ) и боевиками нацбатальона «Азов», в том числе сдавшимися с завода «Азовсталь», выясняются и фиксируются обстоятельства, связанные с размещением подразделений ВФУ в помещениях объектов гражданской инфраструктуры. В целях идентификации задержанных приняты меры к получению от них дактилоскопической и генетической информации. Устанавливаются позывные, накапливаются фотоизображения татуировок, позволяющие опознать таких лиц. Для систематизации полученной информации создана и ведется специализированная картотека, - сообщила подробности расследования официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также отметила, что во взаимодействии с ФСБ и ФСИН России продолжается работа по выявлению причастных к преступлениям лиц из числа участников ВФУ. Только за последние дни установлена причастность еще 6 силовиков.

По данным СК России среди фигурантов уголовных дел уже числятся военнослужащие ВСУ: Олег Завалецкий, Назарий Мороз, Сергей Макеев, Сергей Грицив, Юрий Кучерявенко, Андрей Петренко, Ян Худоба, Антон Чередник, Антон Байдраков, Виталий Прокопчук, Роман Косынка, а также командир 501-ой отдельной бригады морской пехоты подполковник Николай Бирюков.

В уголовный розыск поданы фигуранты уголовного дела о применении физического насилия в отношении российских военнослужащих. Это начальник СИЗО города Житомира полковник Петр Титовец и начальник СИЗО № 13 города Киева полковник Александр Болдук.

- Значительная часть преступлений в отношении мирных жителей совершены с особой циничностью. Расправам подвергались случайные прохожие или люди, оказывавшие раненым родственникам или горожанам медицинскую помощь. Глава СК России, заслушав обстоятельства отдельных преступлений, добавил, что действия представителей украинских нацбатальонов порой превосходят в жестокости солдат вермахта в годы Великой Отечественной войны, - отметила Петренко.

Бастрыкин подчеркнул необходимость детального отражения в материалах дел сведений о том, что исполнители приказов украинского командования об обстрелах и целенаправленных убийствах мирных жителей были осведомлены об их преступном характере.

Во время совещания стало известно, что по данным спутниковых снимков города украинскими вооруженными формированиями в Мариуполе серьезно повреждено порядка 70% домов, а 20% жилого фонда не подлежит восстановлению.

В Мариуполе работают 16 мобильных групп следователей-криминалистов СК России и экспертов ведомственного СЭЦ, которые заняты установлением личности погибших во время боев и установлению потерпевших от украинских националистов. Планируется увеличение таких групп до 30, что позволит повысить оперативность проведения мероприятий по сбору доказательств и оценке ущерба.

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