Новый владелец сети ресторанов Александр Говор: «Управление российским «Макдональдсом» переносится из Лондона в Новокузнецк»

Покупателем всей сети стал сибирский предприниматель Александр Говор. Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Эпопея с «обрусением» McDonald’s развивается стремительно. Напомним, в начале марта легендарная сеть ресторанов приостановила работу в России «до лучших времен». В апреле стало ясно: лучших времен в том смысле, который владельцы вкладывали в это понятие, на горизонте не видно. И хозяева глобальной сети ресторанов решили продать российский бизнес. В нашей стране McDonald’s проработал 32 года. За это время в России было открыто около 850 ресторанов.

Покупателем всей сети стал сибирский предприниматель Александр Говор. В его бизнес-империю входят угольные разрезы и шахты, строительные компании, животноводческие фермы, нефтеперерабатывающий завод, несколько отелей и частных клиник. А также 25 ресторанов McDonald’s в России, которыми он управляет по договору франшизы – это когда владелец бренда дает вам право на пользование товарным знаком и технологиями ведения бизнеса.

Все рестораны Говора расположены в Сибири: в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также в Красноярском и Алтайском крае. И кстати, все они продолжали работать даже после того, как глобальная компания McDonald’s объявила о приостановке работы в России.

По условиям сделки, все 62 тысячи сотрудников российского «Макдональдса» останутся работать на прежних позициях без снижения зарплаты. Условия работы с коммунальными службами, арендаторами, поставщиками тоже останутся прежними. А вот название сети ресторанов станет другим. Изменятся и наименования блюд – не видать нам больше «Биг Мака» и «Чикен Макнаггетс».

Что еще изменится для клиентов, поставщиков и десятков тысяч сотрудников «макдака» в России? Об этом Александр Говор рассказал в интервью Forbes. Публикуем избранные моменты.

О том, почему не закрылся в марте

Первое совещание по видеосвязи прошло в начале марта. Присутствовали все: представители офиса в Лондоне, офиса в Москве и трое франчайзи, в том числе я. Нам озвучили решение глобального офиса «Макдоналдс» - приостановить работу ресторанов в России - и настаивали, чтобы франчайзинговые тоже остановились. Оба партнера сказали, что все поняли. Я сказал, что закрываться не буду, так как это нечестно по отношению к нашим гостям. Повисло молчание. Спрашивают, как это, не будешь. Я отвечаю: «Вы вводите санкции свои, закрываете. Я не могу вводить санкции против своих гостей и своей страны. Буду работать, пока письменно не дадите запрет».

О сделке по продаже

В апреле стало известно о намерении корпорации продать бизнес «Макдоналдс» в России, я решил принять участие и сделал предложение руководству московского офиса. В мае получил приглашение на участие во встрече в Дубае. Попросили рассказать о себе, увидели, что я глубоко вовлечен в бизнес, разделяю ценности корпорации «Макдоналдс».

Разговор длился два-два с половиной часа. Позже узнал, что кроме меня в Дубае собеседовали и других кандидатов. Были известные рестораторы и бизнесмены.

О цене покупки

Так вот я не отвечу. Во-первых, в договоре я обещал это не открывать. Зато я могу сказать, что я должен профинансировать начало работы по открытию ресторанов под новым брендом. Ну и, конечно, я продолжаю платить зарплату всем сотрудникам ресторанов, которые пока еще не открылись. Это 51 000 сотрудников только в «Макдоналдсе» — без предприятий, принадлежащих франчайзи.

О сроках открытия

У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети.

О планах открыть ресторан в Москве 12 июня

Минпромторг предложил приурочить ко Дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня.

О вариантах нового названия

Были всякие, скажу честно: «Семейный», «Детский», «Едим дома». Все, что связаны с моей фамилией, я сам отмел, например «МакГовор», хотя кто-то его уже пытается зарегистрировать. Вы что, шутите? Макдональд — основатель, да. А кто Говор — металлург, шахтер? Нескромно это и даже глупо. Был в администрации Москвы, они предложили: «А может быть, «Москвич»?» Я в ответ: «А может быть, тогда «Сибиряк»?»

О количестве ресторанов

Фактически сейчас 840 ресторанов, готовых к перезапуску. Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — подальше, в центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года. Мой глобальный план — в ближайшие годы увеличить сеть до 1000 ресторанов по стране.

О переезде в Москву

Переезжать не намерен, но такая ответственность заставит чаще бывать в Москве. Но на отчет все будут летать в Новокузнецк! Можете так и написать: управление российским «Макдоналдсом» (бывшим «Макдоналдсом») из Лондона переносится в Новокузнецк.