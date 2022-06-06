В 2022 году Международный строительный чемпионат пройдет в Казани

Фото: Пресс-служба Международного строительного чемпионата

Что требуется России для экономического рывка? Масса составляющих… Но одна из ключевых - повышение производительности труда в сфере промышленного строительства. Руководство страны это прекрасно понимает. Именно поэтому в 2020 году Минстрой России и Госкорпорация «Росатом» учредили Международный строительный чемпионат (World Construction Championship (WCC)), который на этот раз пройдет в Казани с 5 по 8 октября. Чемпионат становится социальным лифтом как для матерых профессионалов строительной отрасли, так и для студентов профильных вузов и колледжей (да-да, с этого года они тоже имеют право в нем участвовать!). Отметим, что регистрация для потенциальных участников соревнования открыта на официальном сайте pro-wcc.ru и продлится до 31 августа включительно.

«АМБИЦИОЗНАЯ ЗАДАЧА»

«Перед строительной отраслью России стоит амбициозная задача – построить порядка 1 млрд кв. метров до 2030 года. Сегодня мы активно развиваем строительные технологии и материалы. Международный строительный чемпионат – это перспективная площадка для презентации России, как ведущей строительной державы, - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. - Мероприятие также несет важную международную функцию, объединяя представителей разных стран с целью развития взаимовыгодного сотрудничества, выстраивания долговременных отношений в строительной отрасли, формируя эффективную производственную кооперацию».

Фото: Пресс-служба Международного строительного чемпионата

Впервые Международный строительный чемпионат прошел в апреле прошлого года в Сочи. На площадке Парка науки и искусств «Сириус» соревновались 500 строителей из России, Казахстана, Республики Беларусь, Египта и Турции. Чемпионат проходил по 19 инженерным и рабочим профессиям между специалистами крупнейших российских и международных компаний. Одними из самых сложных эксперты посчитали номинации по информационному моделированию: BIM-менеджер, специалисты по ресурсно-технологическому моделированию, производственному планированию, архитектурно-конструктивному проектированию, проектированию инженерных систем и сетей, проектированию раздела электроснабжения, проектированию раздела водоснабжения и канализации. Причем, конкурсанты соревновались как в индивидуальных зачетах, так и в командных. Призовой фонд чемпионата составил 30 млн. рублей.

В деловой программе выступило 150 спикеров, было подписано 8 соглашений о партнерстве. Общее количество гостей и участников превысило 1500 человек.

Таким образом, Международный строительный чемпионат стал международным центром демонстрации строительных компетенций и технологий, не имеющих аналогов в мире! В России организована площадка для обсуждения стратегических вопросов и принятия решений по развитию промышленного строительства как в нашей стране, так и за рубежом. Чемпионат продемонстрировал серьезный потенциал для дальнейшего развития отрасли. Повышается престиж рабочих профессий. Гармонизируются стандарты подготовки инженерно-технического состава. Поощряется внедрение передовых управленческих, организационных и технологических решений.

Фото: Пресс-служба Международного строительного чемпионата

ПРОДВИНУТЬСЯ В ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

«Участие в Международном строительном чемпионате дает РусГидро возможность значительно продвинуться в вопросах повышения профессионализма работников блока капитального строительства и проектного инжиниринга и в дальнейшем внедрять в нашу деятельность самые современные практики в этой области. В ходе первого чемпионата мы получили бесценный опыт, который уже применяем в нашей работе. Уверен, что второй чемпионат осенью этого года в Казани станет еще более масштабным и продуктивным. Мы уже начали к нему подготовку, чтобы проявить себя с наилучшей стороны», - отметил член правления, первый заместитель гендиректора «РусГидро» Николай Карпухин.

В 2022 году Международный строительный чемпионат присоединится к президентской платформе «Россия – страна возможностей». Мероприятие пройдет на территории МВЦ «Казань Экспо» в столице Республики Татарстан. Участники соревнований сразятся в 20 индивидуальных и командных номинациях в трех блоках – промышленное строительство, проектирование промышленных объектов и управление проектом строительства. В этом году добавятся две новые номинации: командная номинация «Монтаж стальных и ж/б конструкций» и индивидуальная номинация «Электросварщик ручной сварки». Также обновлена концепция мультикомандной номинации «Лучшая площадка по сооружению».

Фото: Пресс-служба Международного строительного чемпионата

Среди партнеров Международного строительного чемпионата высокий интерес вызывает номинация «Управление проектом строительства». Это связано с тем, что в текущем году в рамках номинации будет проведено исследование о соответствии квалификации по использованию BIM- технологий в управлении проектами ведущими строительными корпорациями и организациями.

Помимо этого, остаётся высоким интерес к мультикомандной номинации «Лучшая площадка по сооружению», самой зрелищной номинации чемпионата. В течение двух дней конкурса на площадке произойдёт симуляция реальных строительных процессов. Участниками соревнований будет создан сложный технический конструктив, а соревновательная зона превратится в настоящую строительную площадку.

Также по итогам прошлого года был запрос на создание универсальной для всех отраслей номинации. Именно поэтому соревнования чемпионата пополнила номинация «Монтаж стальных и железобетонных конструкций».

ПРИЗОВОЙ ФОНД – БОЛЕЕ 44 МИЛЛИОНОВ

Мы уже говорили, что в 2022 году впервые планируется провести «Студенческую лигу», в которой примут участие студенты профильных строительных вузов и колледжей России в 16 номинациях. Планируется, что студенты составят около 20% от всех участников мероприятия.

Особо отметим, что участие молодежи - взаимовыгодная история как для компаний, так и для самих студентов. Партнеры чемпионата смогут заявить о себе как привлекательном работодателе, а лучшие участники смогут показать себя и получить предложения о трудоустройстве.

Фото: Пресс-служба Международного строительного чемпионата

В целом к соревнованиям Международного строительного чемпионата приглашают три категории участников: представители организаций-участников (сотрудники компаний, которые заключили договор на участие своей команды в чемпионате), независимые участники (которые представляют сами себя) и участники Студенческой лиги (студенты профильных вузов и колледжей).

Являетесь представителем организации и хотите, чтобы специалисты вашей компании приняли участие в соревнованиях чемпионата? Сообщите на почту partner@pro-wcc.ru. Если вы являетесь студентом или независимым участником, то зарегистрируйтесь на сайте id.pro-wcc.ru и подайте заявку на выбранную номинацию, возрастная категория 16+.

Регистрация продлится до 31 августа. Предварительный этап Чемпионата пройдет с 25 июля по 31 августа для рабочей специальности «Электросварщик ручной сварки» и для большинства инженерных номинаций, таких, как «Ценообразование и сметное нормирование», «Проектирование технологической части» и др.

Призовой фонд составит более 44 млн рублей:

- для специалистов компаний и независимых участников призовой фонд составляет 32,4 млн рублей. За 1 место участник соревнований получит 300 тыс. рублей, за 2 место – 200 тыс. рублей и за 3 место - 100 тыс. рублей.

- призовой фонд Студенческой лиги равен 11,7 млн рублей: 1 место - 150 тыс. рублей, 2 место - 100 тыс. рублей и 3 место - 50 тыс. рублей.

Гостями мероприятия смогут стать все желающие…

«Уникальная площадка Международного строительного чемпионата открыла новую историю в сфере развития промышленного строительства. Второй год подряд она объединит представителей отрасли для обмена лучшими практиками, демонстрации достижений и инноваций, установления деловых контактов, - резюмировал гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. - Благородный дух соперничества создаст условия для решения новых амбициозных задач. Чемпионат станет драйвером формирования новых компетенций, развития международного сотрудничества, в том числе в рамках реализации проектов по импортозамещению».

Фото: Пресс-служба Международного строительного чемпионата

ВАЖНО

Единомышленники, присоединяйтесь!

Партнер чемпионата – это престижный статус, который предоставляется юридическим лицам любой организационно-правовой формы, зарегистрированным в России или в странах-участницах чемпионата.

Партнеру доступны широкие возможности:

- участие представителей партнера (подрядных организаций) в соревновательной программе чемпионата;

- участие в деловой программе, включая возможность организации в рамках чемпионата тематической секции, презентации или пресс-конференции;

- информационная поддержка для максимального освещения участия партнера в мероприятиях чемпионата;

- представление партнера в выставочной экспозиции чемпионата с установкой эксклюзивного стенда, организацией мероприятий по заключению соглашений о сотрудничестве;

- доступ к аудитории более пяти тысяч участников, среди которых члены органов исполнительной власти и первые лица ведущих компаний отрасли России и стран-участниц;

- возможность участия в церемонии открытия чемпионата с приветственным словом к участникам и гостям.

Подать заявку для присоединения к числу партнеров чемпионата можно до 31 августа на странице https://pro-wcc.ru/become-partners/.