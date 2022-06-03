Дмитрий Песков о возможном проведении референдумов в Донбассе: нет понимания по срокам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

…- Вчера (в четверг, 2 июня) в эфире Радио «КП»(97,2 FM) побывал Леонид Слуцкий, и он уточнил позицию ЛДПР по поводу проведения референдумов в Донбассе, в Запорожье и на Херсонщине - о вхождении в состав России, - об этом журналист «Комсомольской правды» рассказал официальному представителю Кремля в пятницу, 3-го. - И главными были названы два момента – это желание самих людей, мы видим, что оно уже проявляется, и - плюс безопасность. Какие-то временные рамки не были определены. Есть ли какая-то позиция в Кремле по этому поводу? Или будем просто отслеживать, вместе с вами, и потом уже решать, может быть, это уже уйдет на осень, на зиму?

- Нет, пока нет никакого понимания по временным рамкам, - сказал Песков.

- А то, что дискуссии продолжаются и предложения звучат, - это, в принципе, нормально и, в общем, будем надеяться, что это - в нашу пользу.

- Это - вопрос? - уточнил пресс-секретарь президента. - Или вы хотите, чтобы я с вами согласился?

- Как хотите.

- Ну, конечно, - заметил официальный представитель Кремля, - это очень важная тема. И, по мере того, как будут складываться соответствующие условия, ситуация будет проясняться в этой области.