Крутила роман с Риббентропом и заставила короля отречься от престола: как американская светская львица изменила ход истории

Вот уже 70 лет, как Елизавета II находится на английском престоле. Однако многие забывают, что история могла развернуться совсем иначе. Как говорят французы, везде нужно искать женщину. Американка Уоллис Симпсон перевернула многовековую английскую династическую историю с ног на голову, заставив короля Эдуарда VIII отречься от престола во имя любви.

ДВА НЕУДАЧНЫХ БРАКА

Уоллис родилась в Балтиморе в семье крупного банкира. Ее дед контролировал фактически всю банковскую систему города. Впервые американка вышла замуж, когда ей было 20 лет. Ее избранником стал морской летчик Уинфильд Спенсер. Но в 1927 году, через 11 лет после свадьбы, они разошлись. Спенсер был не дурак выпить и поднимал руку на жену.

Вторым супругом стал бизнесмен Эрнест Симпсон, благодаря которому Уоллис переехала в Лондон, где ее жизнь кардинально изменилась.

Симпсон поражала английскую аристократию эффектными светскими вечеринками, где посуда выставлялась под цвет поданных блюд или званый ужин проходил в тонах одного цвета.

В Лондоне Уоллис сдружилась с Тельмой Фернис, любовницей наследника престола, принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VIII. В 1931 году Тельма представила Симпсон принцу. Но страсть между Эдуардом и Уоллис вспыхнула спустя три года, в 1934-м.

Принц и прежде не гнушался многочисленными интрижками, в том числе с замужними дамами. Однако роман с замужней американкой не голубых кровей британскому обществу не пришелся по нраву. Поговаривали, что миссис Симпсон в те годы работала на нацистскую Германию и даже крутила роман с немецким послом в Британии Иоахимом фон Риббентропом. А это определенно было «минусом» для потенциальной королевы.

Меньше чем за два года харизматичная американка смогла приручить наследника престола. Ходили слухи, что Уоллис была чертовски хороша в постели. Развила в себе эти таланты она благодаря первому мужу, который во время работы в дипмиссии в Гонконге частенько захаживал в бордели, а затем стал брать с собой жену для расширения «кругозора».

ЛЮБОВЬ ИЛИ КОРОНА

В январе 1936 года умер король Георг V и корона ожидаемо перешла в руки его старшего сына Эдуарда. Уоллис в тот момент подала на развод. Британское правительство, поддерживая настроения в обществе, выступили против будущего мезальянса. Конечно, с юридической точки зрения у кабмина не было реальных инструментов надавить на короля и помешать грядущей свадьбе. Но премьер-министр Стэнли Болдуин был непреклонен, он загнал Эдуарда VIII в тупик, заставив выбирать: или корона, или любовь. Король выбрал второе.

- Я нашел невозможным нести тяжкое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю, - сказал монарх в своем обращении к народу.

Он отрекся от престола за себя и своих потомков 10 декабря 1936 года, так и не дождавшись коронации. Трон перешел его младшему брату герцогу Йоркскому, отцу Елизаветы II.

На Рождество, которое пара встречала порознь, Эдуард отправил Уоллис брошь в виде листа остролиста, украшенную россыпью бриллиантов и рубинов. Симпсон была страстной любительницей драгоценностей, поэтому регулярно получала уникальные украшения в подарок от возлюбленного. Так на помолвку бывший король преподнёс кольцо с 20-каратным изумрудом с гравировкой: We are ours now 27/X/ 36 («Теперь мы принадлежим друг другу». 27 октября 1936 года Эдуард сделал Уоллис предложение).

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГЕРЦОГИ ВИНДЗОРСКИЕ

Их свадьба состоялась 3 июня 1937 года во французском Шато-де-Канде. Георг VI пожаловал молодоженам титул герцогов Виндзорских, специально учрежденный для них.

Вторую мировую войну чета провела на Багамах, куда старшего брата Георг отправил губернаторствовать. Связывают это с желанием Букингемского дворца избежать очередной упреков монаршей фамилии в связях с фашистской Германией. В 1937 году состоялась встреча Симпсон и Эдуарда с Адольфом Гитлером, который предлагал бывшему королю встать у руля европейской монархической конфедерации после победы нацизма.

Свою безбедную жизнь Эдуард VIII и Уоллис Симпсон провели сначала в США, а затем во Франции в поместье Шато де ла Кро, которое в 2001 году приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович. Уоллис была строга с супругом, запрещала ему алкоголь, за глаза называла «маленьким мальчиком», но при этом отказалась ради любимого от частых выходов в свет и даже готовила для него сама.

Эдуард VIII умер в 1972 году, а Уоллис прожила еще 14 лет. После ее смерти она была похоронена рядом с супругом в Королевской усыпальнице во Фрогморе недалеко от Виндзора.