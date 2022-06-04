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ЗДОРОВЬЕ4 июня 2022 4:00

"Позитивно влияет на психику и эмоции": правда и мифы о том, как секс помогает бороться со стрессом

Врач рассказал, как секс помогает бороться со стрессом
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Врач рассказал, как секс помогает бороться со стрессом

Врач рассказал, как секс помогает бороться со стрессом

Фото: Shutterstock

Многофакторный стресс – одно из условий жизни в современном большом городе. Пробки на дорогах, дедлайны на работе, даже дома бывает сложно расслабиться. К тому же два года пандемии сыграл свою роль. Тревожность и потеря сил стали распространенными симптомами затяжного постковидного состояния. Может ли сексуальная жизнь поспособствовать стрессоустойчивости, ведь занятие секом способствует и выделению гормонов счастья – эндорфинов, и благоприятно сказывается на работе сердца, даже иммунитет организма поднимает. На вопросы Kp.ru ответил врач – психотерапевт, сексолог и психиатр Артем Толоконин.

1. Миф – секс помогает побороть тревогу и депрессию.

На самом деле регулярная и удовлетворяющая партнеров сексуальная жизнь может стать хорошей профилактикой тревожности или уныния.

- Если оба партнера достигают оргазма, то текущее психоэмоциональное напряжение таким образом снимается, сознание человека переключается и накопившийся текущий стресс находит свою разрядку, - говорит Артем Толоконин. - Однако если дело уже, что называется, запущено и речь идет о серьезном расстройстве или глубокой депрессии, то тут занятия сексом никак не улучшат ситуацию, а лишь на время дадут легкий позитивный импульс.

Более того, зачастую именно отсутствие сексуального желания, пониженное либидо, – это показатель глубинных эмоциональных сложностей.

2. Миф – мужчины предпочитают сбрасывать напряжение сексом с незнакомыми людьми.

К такой форме секса прибегают в основном подростки, либо люди с подростковой формой сексуального поведения, считает эксперт.

- Искать острые ощущения в сексуальной сфере, когда ты отдаешься в руки неизвестности – то есть малоизвестным или вовсе не знакомым партнерам - эта форма поведения характерна для периода, когда подросток экспериментирует со своей сексуальностью. Такое поведение – скорее признак неустоявшейся и незрелой личности, - говорит Артем Толоконин.

3. Правда – регулярные оргазмы снижают риски развития язвы желудка, гастрита, повышенного артериального давления.

- Если секс регулярный и нравится партнерам, то, конечно, это позитивно влияет на психику и эмоции, снимает текущее напряжение, что в свою очередь уменьшает риск возникновения психосоматических заболеваний, - говорит врач. - Это, безусловно, способствует еще и тому, что снижается риск обострения уже имеющихся хронических заболеваний, но жесткой взаимосвязи между этими факторами нет.

Психосоматические болезни – это те, при которых накопленный стресс, невыраженные эмоции и напряжение постепенно провоцируют болезни тела.

4. Правда – стресс сильнее бьет по мужчинам в плане сексуального здоровья.

Тут все дело в том, что мужские сексуальные проблемы быстрее становятся заметны.

- Если у мужчины сильная тревожность, он очень беспокоится по какому-то поводу, то это может стать причиной эректильной дисфункции, - говорит Артем Толоконин. - Секс в таком случае не возможен. Если же влечение снижено у женщины, но нет вагинизма, то секс все равно возможен просто вряд ли он ей доставит большое удовольствие. Поэтому с точки зрения физиологии сексуального процесса стресс, конечно, сказывается на мужчине сильнее.

Правда, для женщин не проговоренные с партнером проблемы в постели могут привести к эрозии шейки матки или к возникновению молочницы.

5. И «да», и «нет» – пандемия и спецоперация сказались на сексуальной жизни людей.

- Если человек является психологически устойчивой зрелой личностью, когда он знает, зачем живет, когда занят своим делом и у него гармоничные и счастливые семейные взаимоотношения, то потрясения в виде пандемии или спецоперации или другой длительной внешней стрессовой ситуации на него и его сексуальную сферу особо не повлияют, - считает врач. – Здесь дело в том, что такой человек способен трезво оценивать происходящее и принимать адекватные решения. Если человек еще и занимается собой, своим психическим и физическим здоровьем, тренируется, то это минимизирует вероятность того, что на него будут влиять подобные потрясения.

Если же человек закомплексован и не чувствует себя в безопасности, внешние стрессы только усугубляют ситуацию, поскольку уже есть изначальная предрасположенность.

- Если он боязлив, убежден, что завтра будет хуже, чем сегодня, и всех нас ждет ядерная война, то стресс мгновенно берет верх над рассудком, и создает человеку кучу проблем, в том числе и в сексуальной сфере, - считает Артем Толоконин.

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