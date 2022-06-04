"Позитивно влияет на психику и эмоции": правда и мифы о том, как секс помогает бороться со стрессом

Врач рассказал, как секс помогает бороться со стрессом Фото: Shutterstock

Многофакторный стресс – одно из условий жизни в современном большом городе. Пробки на дорогах, дедлайны на работе, даже дома бывает сложно расслабиться. К тому же два года пандемии сыграл свою роль. Тревожность и потеря сил стали распространенными симптомами затяжного постковидного состояния. Может ли сексуальная жизнь поспособствовать стрессоустойчивости, ведь занятие секом способствует и выделению гормонов счастья – эндорфинов, и благоприятно сказывается на работе сердца, даже иммунитет организма поднимает. На вопросы Kp.ru ответил врач – психотерапевт, сексолог и психиатр Артем Толоконин.

1. Миф – секс помогает побороть тревогу и депрессию.

На самом деле регулярная и удовлетворяющая партнеров сексуальная жизнь может стать хорошей профилактикой тревожности или уныния.

- Если оба партнера достигают оргазма, то текущее психоэмоциональное напряжение таким образом снимается, сознание человека переключается и накопившийся текущий стресс находит свою разрядку, - говорит Артем Толоконин. - Однако если дело уже, что называется, запущено и речь идет о серьезном расстройстве или глубокой депрессии, то тут занятия сексом никак не улучшат ситуацию, а лишь на время дадут легкий позитивный импульс.

Более того, зачастую именно отсутствие сексуального желания, пониженное либидо, – это показатель глубинных эмоциональных сложностей.

2. Миф – мужчины предпочитают сбрасывать напряжение сексом с незнакомыми людьми.

К такой форме секса прибегают в основном подростки, либо люди с подростковой формой сексуального поведения, считает эксперт.

- Искать острые ощущения в сексуальной сфере, когда ты отдаешься в руки неизвестности – то есть малоизвестным или вовсе не знакомым партнерам - эта форма поведения характерна для периода, когда подросток экспериментирует со своей сексуальностью. Такое поведение – скорее признак неустоявшейся и незрелой личности, - говорит Артем Толоконин.

3. Правда – регулярные оргазмы снижают риски развития язвы желудка, гастрита, повышенного артериального давления.

- Если секс регулярный и нравится партнерам, то, конечно, это позитивно влияет на психику и эмоции, снимает текущее напряжение, что в свою очередь уменьшает риск возникновения психосоматических заболеваний, - говорит врач. - Это, безусловно, способствует еще и тому, что снижается риск обострения уже имеющихся хронических заболеваний, но жесткой взаимосвязи между этими факторами нет.

Психосоматические болезни – это те, при которых накопленный стресс, невыраженные эмоции и напряжение постепенно провоцируют болезни тела.

4. Правда – стресс сильнее бьет по мужчинам в плане сексуального здоровья.

Тут все дело в том, что мужские сексуальные проблемы быстрее становятся заметны.

- Если у мужчины сильная тревожность, он очень беспокоится по какому-то поводу, то это может стать причиной эректильной дисфункции, - говорит Артем Толоконин. - Секс в таком случае не возможен. Если же влечение снижено у женщины, но нет вагинизма, то секс все равно возможен просто вряд ли он ей доставит большое удовольствие. Поэтому с точки зрения физиологии сексуального процесса стресс, конечно, сказывается на мужчине сильнее.

Правда, для женщин не проговоренные с партнером проблемы в постели могут привести к эрозии шейки матки или к возникновению молочницы.

5. И «да», и «нет» – пандемия и спецоперация сказались на сексуальной жизни людей.

- Если человек является психологически устойчивой зрелой личностью, когда он знает, зачем живет, когда занят своим делом и у него гармоничные и счастливые семейные взаимоотношения, то потрясения в виде пандемии или спецоперации или другой длительной внешней стрессовой ситуации на него и его сексуальную сферу особо не повлияют, - считает врач. – Здесь дело в том, что такой человек способен трезво оценивать происходящее и принимать адекватные решения. Если человек еще и занимается собой, своим психическим и физическим здоровьем, тренируется, то это минимизирует вероятность того, что на него будут влиять подобные потрясения.

Если же человек закомплексован и не чувствует себя в безопасности, внешние стрессы только усугубляют ситуацию, поскольку уже есть изначальная предрасположенность.

- Если он боязлив, убежден, что завтра будет хуже, чем сегодня, и всех нас ждет ядерная война, то стресс мгновенно берет верх над рассудком, и создает человеку кучу проблем, в том числе и в сексуальной сфере, - считает Артем Толоконин.