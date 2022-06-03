«Заправься выгодой»: повышенный кешбэк на заправках ЛУКОЙЛа для подписчиков МТС Premium

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Чтобы принять участие в акции, необходимо быть участником программы лояльности ЛУКОЙЛа и совершить оплату любой картой МТС Банка. Подписка на МТС Premium, банковская карта и регистрация в программе лояльности должны быть «привязаны» к одному номеру.

Кешбэк начисляется баллами на карту программы лояльности ЛУКОЙЛа, которую можно бесплатно получить на кассах заправок или оформить онлайн в мобильном приложении. Для получения баллов необходимо перед оплатой предъявить карту программы лояльности или QR-код карты из мобильного приложения.

В зависимости от уровня в программе лояльности, при оплате стандартной картой МТС Банка, начисляется кешбэк от 5 до 13 процентов за покупку топлива и от 5 до 18 процентов за покупку товаров. Оплачивая премиальной картой МТС Банка, можно получить кешбэк до 21 процента за топливо и до 26 процентов за остальные покупки на заправках.