«Он что, рыжий - в Россию возвращаться?»: Чубайса заметили на Кипре с пустой продуктовой корзиной

Чубайса заметили на Кипре с пустой продуктовой корзиной

У оказавшихся за границей любителей пощелкать мобильником появилось новая забава — охота на Чубайса. В смысле фотоохота. В марте по сети гулял любительский снимок экс-главы «Роснано» у банкомата в Турции. Недавно появилось фото Чубайса с женой – они прогуливались вдоль побережья по деревянному мостику с перилами (говорят, такой есть на Кипре в Лимасоле). А на днях еще кому-то повезло оказаться в нужное время в нужном месте и сфотографировать Анатолия Борисовича в том же Лимасоле, но уже во время шоппинга.

Стоит он дум великих полн с пустой тележкой посреди супермаркета и внимательно оглядывает полки — что бы такое приватизировать повкуснее? И судя по выражению лица, глубоко безразлично ему, что в далекой России правоохранительные органы начали в отношении его проверку на причастность к коррупции.

Выглядит неплохо. Одет неброско, но с достоинством - в стиле «руссо туристо», практически такие же песочного цвета бриджи и сандалеты есть, например, и у меня. Правда, штанины у Чубайса узковаты — если широко шагать, то не очень удобно. Хотя куда ему теперь торопиться…

Тронутое ласковым средиземноморским загаром лицо «отца русской приватизации» слегка красновато — так и обгореть недолго, широкополая шляпа или бейсболка с длинным козырьком не помешали бы.

Впрочем, судя по одежде, Чубайсу сейчас не жарко - курточка-то с длинным рукавом. При том, что в Лимасоле сейчас +25. Хотя не исключено, что экс-глава «Роснано» предусмотрительно взял ее с собой в магазин — там же кондиционеры вовсю обдувают, вот и сотрудник супермаркета на заднем плане тоже одет градусов на 15.

Да, предусмотрительность — едва ли не главная черта Чубайса. Находиться в самом центре мощной финансовой заварухи, и не одной, быть все время на виду — при этом не получить, условно говоря, ни царапины, это надо суметь. История 25-летней давности, когда Чубайс взял авансом гонорар $90 тыс. (по тем временам это были очень хорошие деньги) за еще ненаписанную книгу «История российской приватизации», а прознавший это Борис Ельцин в гневе снял его с поста министра финансов, не в счет. Спектакль на публику. Считай, пожурил. Должность первого зампреда правительства РФ за Чубайсом сохранилась, а по криминальной линии ни ему, ни соавторам, получившим такие же гонорары, ничего, как говорится, не прилетело. Можно было бы сказать: отделался легким испугом, но впечатление такое, что этот человек ничего не боится. Вернее, совсем страх потерял.

Правоохранительные мины рвались совсем рядом. Дела возбуждались в отношении людей из его ближайшего окружения — двоих агентов ЦРУ, помогавших ему в приватизации, американское правосудие по результатам той помощи обвинило в коррупции и посадило за решетку. «Правая рука» Чубайса с начала 90-х Борис Минц обвинен в крупных хищениях. Было несколько судов по делам топ-менеджеров «Роснано» — а сам Чубайс, как тефлоновый: ничего к нему не пристает.

Да что там правоохранители! Террористы-народники (были у нас и такие) устроили на него в 2004-м самое настоящее покушение со слежкой, засадой, подрывом автомобиля и автоматными очередями — и вновь осечка: ни взрыв, ни пули его не взяли, броня крепка. Террористов, кстати, присяжные оправдали — есть у нас такая традиция.

Перспективы нынешнего расследования тоже весьма туманны.

- Не думаю, что в отношении персонально Чубайса будут возбуждены какие-то уголовные дела, - сказал «КП» глава национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - А в отношении менеджеров «Роснано» - возможно. Вряд ли Анатолий Борисович в ближайшее время вернется в Россию. Для него это может закончиться неприятностями. С его характером он же не будет тихо сидеть на даче. Может наговорить всякого... Да и в услугах Чубайса, как связующего звена с западными деловыми кругами, власть уже не нуждается.