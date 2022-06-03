«Совкомбанк» за два месяца предоставил малым и средним предприятиям льготные кредиты на 31,6 млрд рублей

Фото: «Совкомбанк»

Сумма льготных кредитов, выданных «Совкомбанком» в апреле-мае 2022 года предприятиям малого и среднего бизнеса по четырем наиболее востребованным госпрограммам, превысила 31,6 миллиарда рублей. Самыми популярными среди предпринимателей стали программы поддержки Банка России и Правительства Москвы, а также реализуемая Министерством экономического развития РФ «Программа 1764».

Столичные предприятия активно пользуются мерами помощи, разработанными Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. За два месяца действия городской программы льготного кредитования субъектов МСП Совкомбанк выдал москвичам более 7,7 миллиарда рублей. Антикризисные меры помощи малому и среднему бизнесу были утверждены правительством столицы в рамках большого пакета мер поддержки промышленности и сферы услуг, попавших под давление западных санкций. По условиям программы, льготные кредиты могут получить предприятия МСП, работающие в любой отрасли и зарегистрированные на территории Москвы.

Антикризисные программы Банка России и Корпорации «МСП «Оборотная» и «Инвестиционная» были приняты в марте этого года. Суммы кредитов, предоставленных по ним «Совкомбанком», составили 9,5 миллиардов и 11 миллиардов рублей, соответственно.

Еще одна большая программа помощи малым и средним предприятиям, разработанная Минэкономразвития РФ, действует с 2019 года. В условиях санкционного давления она стала еще более актуальной. В марте этого года Правительство РФ дополнительно выделило на реализацию «Программы 1764» более 14 миллиардов рублей. В апреле и мае «Совкомбанк» выдал по ней 3,44 миллиарда рублей, что позволило банку увеличить портфель по этой программе на 10% - до 30 миллиардов рублей.

Всего «Совкомбанк» участвует в реализации 16 федеральных и региональных программ льготного кредитования предприятий. Меры государственной поддержки позволяют предпринимателям получить средства по сниженной ставке от 10,5% годовых. Активнее всего льготными кредитами пользуются предприятия обрабатывающей отрасли, оптовые и розничные торговые компании, строительные фирмы, а также транспортные и логистические компании.

Напомним, «Совкомбанк» входит в десятку крупнейших банков России. Его офисы расположены в 1050 населенных пунктах в 78 регионах страны. Клиентами банка являются более 12 миллионов человек и около 200 тысяч юридических лиц.