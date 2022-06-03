В Россию на ПМЭФ приедут представители 115 стран

«За две недели до Юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума свое участие подтвердили представители 115 стран и территорий, включая Россию. Это показывает, что за четверть века ПМЭФ стал востребованной мировой деловой площадкой для сверки часов по международным проблемам и налаживания кооперационных связей в условиях быстро меняющейся международной обстановки. Форум является инструментом выработки прогрессивных решений экономического и социального развития, а также инструментом коммуникации между обществом и властью, определяющим темпы и глубину происходящих в стране преобразований с учетом целей национального развития в условиях глобальных геополитических изменений. Более того, Форум – глубоко содержательное мероприятие на высшем уровне, имеющее особое значение для развития страны и влияющее на установление и поддержание отношений с иностранными партнерами на прагматичной основе и в соответствии с принципами многополярного мира. Насыщенная деловая программа ПМЭФ познакомит участников с новыми возможностями и значимыми перспективами для международного сотрудничества, которые пока до конца неочевидны для некоторых западных участников бизнес-процессов», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В форуме подтвердили участие более 2700 представителей бизнеса, из которых более 1000 представлены главами компаний. В мероприятии подтвердили свое очное участие представители всех 85 регионов России.

Традиционно на ПМЭФ прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии с институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.