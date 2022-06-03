"Эффект пластилиновой маски": с лицом Натальи Подольской происходят странные вещи

С лицом Натальи Подольской происходят странные вещи Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Подольская не только успешная певица, но и счастливая супруга Владимира Преснякова. Они воспитывают двоих сыновей. Старшему Артемию в июне исполнится семь лет, а младшему Ване в октябре будет два года. Не так давно артистка отметила 40-летие. Поклонники не раз хвалили свою любимицу за шикарную фигуру и красивое лицо. Правда, в последнее время не все узнают вокалистку.

Наталья Подольская стала не похожа на саму себя. Не секрет, что несколько лет назад жена Владимира Преснякова делала пластическую операцию, о чем не раз рассказывала. Певица с детства страдала от большого носа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Я никогда в жизни не скрывала, что я делала коррекцию носа. Он меня не устраивал. Это был большой мой комплекс. Я очень рада, что у девочек есть возможность исправить и подправить те части тела, которые заставляют их страдать", - высказывалась Наталья.

Первую ринопластику она сделала в 2008 году, но осталась не вполне довольна получившимся эффектом. Вторую операцию знаменитость перенесла через год.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пластический хирург Мария Беллини так высказалась о внешнем виде изменившейся Подольской. "Форма носа сейчас стала более изящной и по размеру нос стал меньше. Также могу предположить, что Наталья переборщила с ботулотоксином, ботоксом, что дает эффект пластилиновой маски, мимика лишена естественности", - цитирует специалиста телеграм-канал Звездач.

Сама Наталья не скрывает - сейчас она прекрасно себя ощущает. И делится секретом красоты. "Я абсолютно легко принимаю цифру 40. Я чувствую себя отлично: гораздо увереннее, чем раньше. И мне нравится говорить людям, что мне 40 лет, безумно приятно видеть удивление на их лицах. Мне удается быть в одном весе уже много лет. Безусловно, для этого приходится прилагать некоторые усилия, поэтому спорт в моей жизни присутствует на регулярной основе", - цитирует ее Тeleprogramma.pro.

Наталья занимается через день, старается успевать на четыре тренировки в неделю. А еще она обожает готовить. "Для меня это удовольствие, способ расслабиться, отключиться от повседневных забот. Сейчас готовлю не так часто, как раньше, но делаю это с большой радостью. У нас вкусно готовит няня, которая и выручает меня на кухне", - рассказала она.