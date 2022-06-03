В Калужской области открылся форум молодых медиков и фармацевтов «Пульс времени»

В этнографическом парке-музее «Этномир» проходит форум молодых медиков и фармацевтов «Пульс времени». Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Будущие врачи и фармацевты со всей России приехали в Калужскую область, чтобы обменяться опытом и обсудить перспективы отечественного здравоохранения. На территории этнографического парка-музея «Этномир» 3 июня открылся VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени». Главная цель мероприятия – создать условия для личностного и профессионального развития молодых специалистов, дать им возможность самореализоваться и заявить о себе.

Участниками форума стали более 400 студентов и молодых ученых из вузов и научных организаций со всей страны. В течение трех дней они будут обмениваться опытом в сфере студенческого самоуправления, обсуждать молодежные проекты подготовки специалистов медицинского и фармацевтического профиля, участвовать в мастер-классах, деловых играх и тренингах на VR-тренажерах.

Программа форума состоит из трех основных треков - «Молодёжная политика», «Профессионализм», «Наука и инновации». Лучшие инициативы и предложения, выдвинутые студентами в ходе работы конференции, будут представлены министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Вместе с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой руководитель Минздрава РФ примет участие в итоговом пленарном заседании форума.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Глава региона Владислав Шапша отметил, что проведение такого крупного и значимого профессионального форума на калужской земле будет способствовать развитию системы здравоохранения и привлечет в область перспективные медицинские кадры.

- С министром здравоохранения России Михаилом Мурашко планируем принять участие в итоговом пленарном заседании. Обсудим самые яркие инициативы участников форума: по развитию системы здравоохранения, подготовке кадров, повышению качества медицинской помощи, - сообщил Владислав Шапша на церемонии открытия форума.

Будущих врачей и фармацевтов ждут встречи с лучшими медиками страны. Ключевыми спикерами форума стали главные внештатные специалисты Минздрава России, руководители медицинских и фармацевтических вузов, признанные эксперты и лидеры мнений медицинской отрасли.