Шри-Ланка «борется с кризисом», арестовав самолёт «Аэрофлота»

В аэропорту Коломбо был арестован самолёт «Аэрофлота». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со времён Чехова и Бунина этот тропический остров любим российскими туристами. Но теперь для Шри-Ланки настали тёмные времена. В самом буквальном смысле: из-за дефицита топлива уже несколько месяцев продолжаются отключения электроэнергии, на АЗС нет бензина, инфляция за май составила 40%, в связи с чем «обрадованное» население высыпало на антиправительственные митинги.

Причин тому много: падение туристических доходов из-за пандемии, чрезмерное увлечение правительства «зелёной экономикой и органическим земледелием» (из-за чего упали урожаи в сельских районах) и, наконец, мировой энергетический кризис, вызванный попытками Запада запретить экспорт нефти и газа из России.

На этом фоне власти острова выбрали весьма странный способ разобраться с проблемами. 2 июня, как сообщают местные СМИ, в аэропорту Коломбо был арестован самолёт «Аэрофлота». Такое распоряжение издал городской арбитражный суд в связи с иском ирландской компании Celestial Aviation Trading LTD.

Почему это происходит — понятно. До февраля сего года многие лайнеры российских авиакомпаний были взяты в лизинг у западных владельцев, в том числе с офшорной (в данном случае — ирландской) пропиской. И после усиления санкций — иностранные владельцы разорвали лизинговые договоры, потребовав от России вернуть арендованные самолёты. А когда та отказалась — устроили за нашими «птичками» охоту по всему миру.

Методика этих «воздушных рейдеров» банальна. Подождать, когда в подходящую зарубежную страну прилетит российский самолёт. И подать иск в местный суд. Шри-Ланка встроена в западную систему, входит в британское Содружество Наций, применяет элементы англо-саксонского права — так что проблем при исполнении такого плана не возникнет.

В итоге попавший под раздачу борт «Аэрофлота» останется в аэропорту Коломбо как минимум до 8 июня — на этот день назначено слушание в уже упомянутом суде. Рейс российского авиаперевозчика на Москву (за номером SU 0289), соответственно, отменён.

Вероятно, для перевозки оставшихся без авиарейса пассажиров будет задействован другой борт, не находящийся в лизинге у западных владельцев. Но для этого может потребоваться до нескольких дней, да и не начнут ли власти Шри-Ланки арестовывать и другие российские самолёты, оказавшиеся в их юрисдикции, — вопрос открытый.