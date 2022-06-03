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Экономика3 июня 2022 15:50

Альфа-Банк отметил День защиты детей в 43 городах

1 июня Phygital офисы банка открылись для детей его сотрудников, партнёров и зарплатных клиентов. Игры, экскурсии, мастер-классы, квизы прошли в 43 городах
День защиты детей в г. Москва. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

День защиты детей в г. Москва. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Например, в Москве детям разрешили залезть в инкассаторский броневик и устроили финансовый квиз-викторину.

День защиты детей в г. Орел. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

День защиты детей в г. Орел. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

В Красноярске организовали мастер-класс по рисованию, в Иванове — IT-конкурс. В Ижевске дети проводили в офисе банка химические опыты и играли в настольные игры.

День защиты детей в г. Ижевск Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

День защиты детей в г. Ижевск Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

В разных городах проведение Дня защиты детей не ограничилось стенами офисов. Например, в Ростове-на-Дону сотрудники банка организовали кукольный спектакль для детей с онкозаболеваниями. В Новосибирске Альфа-банк и Дом учёных провели уличные игры. В Ногинске банк поддержал детский футбольный турнир.

День защиты детей в г. Красноярск. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

День защиты детей в г. Красноярск. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

В семи городах банк устроил экскурсии для детей сотрудников — с играми, чаепитием и подарками. Детям рассказали, как работают финансовые продукты, и как устроен банковский сектор.

День защиты детей в г. Архангельск. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

День защиты детей в г. Архангельск. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

- Мы убедились, что дети в любом возрасте интересуются финансами, хотят знать про банки и деньги. И им очень нравятся наши Phygital офисы, - прокомментировала руководитель департамента управления сетью Альфа-Банка Елена Тятенкова.

День защиты детей в г. Сочи. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

День защиты детей в г. Сочи. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

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