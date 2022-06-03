Альфа-Банк отметил День защиты детей в 43 городах

День защиты детей в г. Москва. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Например, в Москве детям разрешили залезть в инкассаторский броневик и устроили финансовый квиз-викторину.

День защиты детей в г. Орел. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

В Красноярске организовали мастер-класс по рисованию, в Иванове — IT-конкурс. В Ижевске дети проводили в офисе банка химические опыты и играли в настольные игры.

День защиты детей в г. Ижевск Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

В разных городах проведение Дня защиты детей не ограничилось стенами офисов. Например, в Ростове-на-Дону сотрудники банка организовали кукольный спектакль для детей с онкозаболеваниями. В Новосибирске Альфа-банк и Дом учёных провели уличные игры. В Ногинске банк поддержал детский футбольный турнир.

День защиты детей в г. Красноярск. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

В семи городах банк устроил экскурсии для детей сотрудников — с играми, чаепитием и подарками. Детям рассказали, как работают финансовые продукты, и как устроен банковский сектор.

День защиты детей в г. Архангельск. Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

- Мы убедились, что дети в любом возрасте интересуются финансами, хотят знать про банки и деньги. И им очень нравятся наши Phygital офисы, - прокомментировала руководитель департамента управления сетью Альфа-Банка Елена Тятенкова.